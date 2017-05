Calvin Harris pubblica Rollin, la nuova canzone con Future & Khalid.

Una foto del produttore Scozzese “Calvin Harris”.

Ascolta il nuovo singolo di Calvin Harris “Rollin”.

Devo dire la verità, dopo aver ascoltato la canzone “Rollin” penso che il 2017 – per ora – non sia l’anno buono per Calvin Harris.

Prima abbiamo sentito “Heatstroke“: nulla di che; poi è stata la volta di “Slide“, che tra l’altro era una collaborazione con Frank Ocean, ma non è servito a molto perché la produzione non funziona tanto. Beh, il detto non c’è due senza tre calza a pennello in questo momento, perché anche “Rollin” segue la via delineata dalle altre due canzoni.

Tra l’altro il sample che sentiamo all’inizio mi sembra qualcosa di già sentito… ma più della produzione ho apprezzato le parti vocali perché Khalid e Future fanno un bel lavoro. Sono sicuro che comunque Harris si riprenderà con il prossimo brano.

“Rollin” è una collaborazione con Khalid e Future, e sarà inclusa nel 5° album in studio intitolato “Funk Wav Bounces Vol. 1“, che verrà rilasciato negli store digitali alla fine di giugno. Invece Rollin è già disponibile negli store digitali, e se ti è piaciuta, puoi acquistarla su iTunes.

Ascolta qui sotto Rollin tramite Apple Music o Spotify: