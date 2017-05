Sono in palio punti pesanti per l’Europa League tra Fiorentina e Lazio.

paulo sousa, allenatore della Fiorentina

La trentaseiesima giornata di serie A apre i battenti, oggi pomeriggio, con l’anticipo delle ore 18, tra Fiorentina e Lazio, gara fondamentale, per i viola, in ottica Europa League.

I biancocelesti, dopo aver agguantato aritmeticamente la zona Europa, si presentano al Franchi con la voglia di ben apparire, senza tralasciare, però, il prossimo delicato impegno, con la Juventus, nella finale di coppa Italia in programma mercoledì 17 maggio. I capitolini sono quarti in classifica, con settanta punti all’attivo. La banda di Simone Inzaghi è reduce da quattro risultati utili consecutivi, ossia un pareggio e tre vittorie, inanellando numeri da favola. Nelle ultime tre gare gli “aquilotti” hanno realizzato ben sedici reti, con Keita in gran spolvero, autore di sei centri. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, tenutasi a Formello, Inzaghi sottolinea l’ottimo lavoro svolto, fino ad ora, dalla sua squadra. La Lazio iniziò la stagione senza i riflettori puntati addosso, piuttosto tra lo scetticismo generale e nonostante ciò, Immobile e compagni, sono stati protagonisti di una entusiasmante cavalcata sia in campionato che in coppa Italia. Per quanto riguarda la gara contro la Fiorentina, il tecnico biancoceleste è ben consapevole della caratura dell’avversario che avrà voglia di dimostrare tutto il suo valore per giocarsi le residue chance di agguantare almeno il sesto posto in classifica, che vorrebbe dire accesso al preliminare di Europa League che avrà il via nel prossimo mese di luglio. Per quanto concerne la formazione che scenderà in campo, il tecnico laziale conferma che effettuerà del turnover, anche se non vuol sentir parlare di seconde linee, in quanto i calciatori che verranno chiamati in causa siano completamente all’altezza dei consueti titolari.

Non faranno parte della spedizione di Firenze, né Milinkovic-Savic né De Vrij entrambi alle prese con problemi fisici, oltre al lungodegente Marchetti. In porta giocherà Strakosha, mentre in attacco possibile che dal primo minuto venga schierato Djordjevic al posto di Immobile, tutto ciò per preservare parte dell’undici titolare in vista dell’attesissima finale di coppa Italia contro la Juventus. La Fiorentina, invece, occupa l’ottavo gradino in classifica, a quota cinquantasei, a tre lunghezze dal Milan sesto. I viola sono reduci dal pareggio agguantato in extremis, domenica scorsa, con il Sassuolo ed avranno tutta l’intenzione di chiudere in maniera positiva questa stagione, per conquistare l’ultimo gradino utile per tornare in Europa. Paulo Sousa, durante la conferenza stampa della vigilia, ha elogiato gli avversari di giornata, snocciolando le caratteristiche prioritarie da arginare e tenere a bada. Il tecnico lusitano ha parlato di una Lazio attenta in difesa, veloce nelle ripartenze, temibile in attacco e con un collaudato impianto di gioco. In base a ciò, i toscani dovranno disputare una gara giudiziosa, sbagliando il meno possibile. Sousa confida nella concentrazione dei suoi uomini e sulla ferrea volontà di sbaragliare la concorrenza di Milan e Inter per quanto concerne il pass per il preliminare di Europa League.

L’allenatore portoghese dichiara, altresì, di fare leva sulle qualità di Bernardeschi, vero e proprio fiore all’occhiello della compagine viola, in grado di risolvere i match in quanto dotato di una classe unica. Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo, Sousa appare intenzionato a schierare i suoi uomini con il “3-4-2-1” affidandosi a Tatarusanu in porta, linea di difesa a tre con Tomovic, Sanchez ed Astori. La mediana di centrocampo sarà presidiata da Vecino e Borja Valero, mentre lungo le corsie laterali spazio a Chiesa e Olivera. Sulla trequarti Bernardeschi e Ilicic saranno pronti ad innescare la punta centrale Kalinic. Simone Inzaghi dovrebbe optare per il modulo a specchio con Strakosha tra i pali, Bastos, Hoedt e Radu in difesa. Lungo le fasce spazio a Patric e Lukaku mentre centralmente ci saranno Parolo e Murgia.

Dietro la punta Djordjevic agirà il duo Luis Alberto-Keita. L’arbitro designato per dirigere il match sarà il signor Domenico Celi della sezione di Bari. La viola dovrà provare ad approfittare di una Lazio appagata in campionato e con la testa alla finale di coppa Italia per tentare di conquistare tre punti determinanti nella corsa all’Europa League, altrimenti le ultime due giornate, rischieranno di rappresentare, semplicemente, l’atto conclusivo di un calvario estenuante e totalmente insoddisfacente.