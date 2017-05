Juventus: ventidue giorni da un sogno chiamato triplete.

La Juventus entra nel vivo della stagione. Dopo aver superato il Monaco in semifinale di Champions ed essersi assicurati un posto per la finale di Cardiff, i bianconeri mettono nel mirino i ventidue giorni fondamentali della stagione, in cui tenteranno di inanellare il tanto atteso “triplete”.

Si partirà da domenica sera, in occasione del posticipo serale della trentaseiesima giornata di serie A. La Vecchia Signora sarà di scena all’Olimpico contro la Roma. Alla banda di Allegri sarà sufficiente ottenere un solo punto per poter festeggiare la conquista del sesto titolo consecutivo di campione d’Italia, un risultato da record nel nostro Paese. A seguire, mercoledì 17 maggio, sempre all’Olimpico, Higuain e compagni affronteranno la Lazio nella finale di coppa Italia, la terza consecutiva per i bianconeri. Anche in questo caso la concentrazione sarà massima, per porre il proprio sigillo su un trofeo prestigioso e di valore. Nelle ultime due settimane di maggio, Crotone e Bologna potrebbero rappresentare due ottimi test per prepararsi in vista della finale di Cardiff, l’atto conclusivo della Champions League, dove i bianconeri se la vedranno con i campioni d’Europa e del mondo in carica del Real Madrid. Il 3 giugno sarà l’occasione irripetibile per aggiornare la bacheca, dopo l’ultima coppa dalle grandi orecchie alzata al cielo ben ventuno anni fa.

Per Buffon potrebbe essere l’ultima chance per conquistare l’unico trofeo che latita nel suo prestigioso palmares personale. Inoltre per il portiere juventino, vincere la Champions potrebbe anche significare compiere passi da gigante per la conquista del Pallone d’Oro, un riconoscimento sublime alla sua carriera altisonante ed anche per quanto fatto in questa stagione, in cui in più di un’occasione si è rivelato indispensabile e determinante.

La vittoria della Champions spalancherebbe uno scenario da protagonista per la Juventus, che oltre alla finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, disputerebbe quella di Supercoppa Europea contro la vincente dell’Europa League nello scenario dell’Arena Philip II di Skopje, per poi volare a dicembre negli Emirati Arabi per giocarsi la conquista del Mondiale per club. Un panorama di impegni variegati e d’altissimo livello, ma come Allegri insegna, bisognerà procedere con un passo alla volta, senza compiere voli pindarici con la fantasia.

L’attualità parla di campionato e della sfida contro i giallorossi di Spalletti. In questi giorni la banda bianconera è tornata al lavoro presso il centro sportivo di Vinovo per preparare un match importantissimo al fine di chiudere definitivamente i giochi scudetto.

Per quanto riguarda la rosa a disposizione, fatta eccezione di Pjaca e Rugani, sono tutti a disposizione del tecnico livornese, ed anche Khedira ha fatto sapere, attraverso i social, che la distrazione muscolare subita durante la gara di ritorno con il Monaco, non gli impedirà di scendere in campo nella finale di Champions del prossimo 3 giugno, ed addirittura si vocifera di una possibile presenza del centrocampista tedesco già nella finale di coppa Italia di mercoledì prossimo.

Prima di pensare ai blancos e ad arginare la forza e la classe di CR7, occorrerà prendere le misure all’Olimpico, stadio che potrebbe esser teatro dei primi due trionfi stagionali della Vecchia Signora, per poi gettare lo sguardo oltremanica e più precisamente a Cardiff, in Galles, dove si proverà a rendere irripetibile una stagione fino ad ora straordinaria.