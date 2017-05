King Arthur: Il Potere della spada è un flop al botteghino ed anche per la critica.

Charlie Hunnam in King Arthur Il Potere Della Spada.

Un flop chiamato King Arthur: Il Potere della spada.

È ufficiale, il film “King Arthur: Il Potere della spada” di Guy Ritchie con Charlie Hunnam come protagonista principale, non sarà uno dei più grandi film dell’anno. I rapporti suggeriscono che il film ha incassato solamente 18 milioni di dollari lordi negli Stati Uniti nei suoi primi tre giorni; Un enorme flop se pensiamo che il film è costato circa 175 milioni di dollari.

Ciò significa che King Arthur: Il Potere della Spada, per ripianare i conti – che contano anche le spese di marketing ecc… – dovrà incassare circa 350 milioni di dollari in tutto il mondo. In breve, quelli della Warner Bros si stanno già strappando i capelli e probabilmente non daranno vita ad un altro capitolo di questo film.

La notizia non è una sorpresa, visto che le recensioni del film non sono state molto generose, criticando tutta la pellicola ma anche la performance di David Beckham.

Il supporto promozionale per il film è stato importante ma purtroppo non si è tradotto in risultati concreti. Difficilmente potrà recuperare nei prossimi giorni, visto che usciranno altri film di spessore come Pirati dei Caraibi ed ora è in sala pure Alien: Covenant.

Le tante flessioni fatte ogni giorno da Charlie Hunnam per prepararsi al film non sono servite a quanto pare.