Shakira e Piqué innamorati nel video di Me Enamore.

Shakira nella cover del nuovo singolo Me Enamore, dedicato al fidanzato Piqué.

Un inno d’amore tra Shakira e Piqué.

Diventa difficile non essere innamorati di Shakira ma è lei la vera innamorata in questo caso, tanto da dedicare la sua nuova canzone “Me Enamore” al fidanzato Gerard Piqué.

Piqué – per chi non lo sapesse – è un difensore che gioca nel Barcellona ed è pure piuttosto bravo nel suo ruolo. Oltre al merito di difendere la porta del Barca ha anche quello di aver conquistato la cantante colombiana Shakira.

Nei testi di “Me Enamore” Shakira dice in spagnolo quanto sia felice ed amata dal suo compagno. Anche nella clip che vediamo qui sotto ride e scherza insieme a Piqué che riprende le scene con delle camere collegate al proprio corpo. Me Enamore è l’ultimo singolo del prossimo 11° album “El Dorado”, che arriverà nei negozi di tutto il mondo il 26 maggio su RCA e Sony. Per ora abbiamo sentito 5 canzoni estratte dal disco… le trovi qui sotto: