L’Atalanta è nella storia: missione Europa League compiuta.

Gasperini con il presidente dell’Atalanta Percassi.

Oramai è giunta anche l’ufficialità.

Lo strepitoso cammino in campionato dell’Atalanta ha avuto il suo giusto epilogo: gli orobici sono matematicamente qualificati per la prossima edizione di Europa League, almeno per quanto concerne i preliminari. In caso di un ulteriore punto nelle ultime due gare di campionato ancora da disputare, contro Empoli e Chievo, sarà ufficiale l’approdo direttamente alla fase a gironi. La banda di Gasperini con l’1-1 rimediato al cospetto del Milan, consolida il quinto posto a quota sessantasei, inanellando l’ottavo risultato utile consecutivo. Per i bergamaschi è stata una settimana entusiasmante caratterizzata dal rinnovo contrattuale di altri tre anni con opzione per il quarto da parte di Gasperini e l’acquisizione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia dalla famiglia Percassi. I rossoneri, invece, compiono un piccolo passo in avanti al fine di blindare il sesto posto, salendo a quota sessanta, portandosi ad un punto di distanza dalla Fiorentina settima, attendendo, altresì, il risultato di quest’oggi ,ad ora di pranzo, tra Inter e Sassuolo.

Gli uomini di Montella centrano il quarto pareggio consecutivo in trasferta, cancellando, almeno parzialmente, l’ultimo ko pesante rimediato contro la Roma. Nel primo tempo sono poche le occasioni da rete, gli orobici provano ad impensierire Donnarumma con una conclusione dal limite dell’area di Petagna che si stampa sui cartelloni pubblicitari, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Lapadula, il quale ben imbeccato in verticale da Deulofeu, viene contrastato, nel momento di tirare, dai difensori nerazzurri. A seguire sono i padroni di casa ad avere una clamorosa chance per spezzare l’equilibrio con il “papu” Gomez, che a tu per tu con Donnarumma si vede neutralizzare, in maniera prodigiosa, la sua conclusione indirizzata in porta. Allo scadere del primo tempo la banda di Gasperini si porta in vantaggio: al 44’ Spinazzola si invola sulla corsia di sinistra, entra in area e il suo passaggio verso il centro viene smanacciato in maniera piuttosto rivedibile dall’estremo difensore rossonero, che però è costretto ad arrendersi dinnanzi al tap-in ravvicinato di Conti, il quale anticipa l’intervento del duo centrale di difesa Zapata-Romagnoli. Gioia immensa per l’esterno destro cresciuto nel vivaio orobico, autore dell’ottavo goal in questo campionato.

Nella ripresa i padroni di casa creano un sussulto dalle parti di Donnarumma con Kessiè, il cui tiro dalla distanza viene deviato sul fondo dal portierone rossonero. Il Milan, però, appare più pungente e dinamico rispetto ai primi quarantacinque minuti. Montella per donare maggior frizzantezza alla manovra inserisce sul rettangolo di gioco Bacca e Bertolacci, al posto rispettivamente di Kucka e Pasalic e all’ 87’ giunge il tanto atteso pari. Bacca appoggia in area per Deulofeu, il quale mette a sedere con una finta Conti, sfoderando poi un tiro che complice la deviazione di Masiello, mette fuori causa Berisha. Rete numero tre in serie A per l’attaccante esterno spagnolo, innesto di valore giunto nel mercato di gennaio. Nei restanti minuti finali non accadrà nulla di particolarmente rilevante,sino ad attendere il triplice fischio conclusivo dell’arbitro Rocchi che sancisce il ritorno in Europa, dopo ventisei anni d’attesa, della Dea. Gasperini mostra un’immensa soddisfazione per il traguardo raggiunto. Ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso un euro sulla possibilità che gli orobici potessero conquistare l’accesso in Europa League, ed invece questo gruppo è stato artefice di una pagina storica ed indimenticabile per il club nerazzurro. I meriti vanno attribuiti ovviamente al Gasp, abile e coraggioso nel dare fiducia a giovani talentuosi ma sconosciuti ai più. Inoltre va sottolineato il lavoro certosino svolto dalla dirigenza, al vertice di una società sana economicamente e dalle rosee prospettive. Il tecnico di Grugliasco, ha aggiunto, di aver appreso molto dall’infausta esperienza alla guida dell’Inter e di non nutrire nessuna volontà di andare via da Bergamo, in quanto con il rinnovo contrattuale di tre anni, abbia chiaramente sottolineato di sentirsi alla guida di una squadra di valore, in cui si senta importante e non una seconda scelta.

Per quanto concerne il matematico accesso in Europa League senza passare per i preliminari, Gasperini è certo di conquistare il punto che manchi nelle prossime due sfide contro Empoli e Chievo per poi lasciarsi andare sotto le note della “papu dance” nell’ultima di campionato, all’Atleti Azzurri d’Italia, per suggellare una stagione favolosa. Montella, dal canto suo, accoglie positivamente il pareggio conquistato. A suo avviso è un ulteriore passo in avanti verso il sesto posto. D’ora in poi il destino sarà solo ed esclusivamente nelle mani dei rossoneri, che non dovranno sbagliare nulla nei prossimi due incroci contro Bologna e Cagliari. Per ciò che riguarda il suo futuro, l’”aeroplanino” dichiara di sentirsi addosso la fiducia da parte dello staff dirigenziale rossonero che in più di un’occasione, sia privatamente che in pubblico, ha ribadito di voler proseguire il lavoro con il tecnico natio di Pomigliano d’Arco. Inoltre –aggiunge Montella- il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per gettare le basi per la prossima stagione, intenzionato ad effettuare una campagna acquisti mirata per far tornare in auge i colori rossoneri, senza però perdere di vista l’attuale campionato e un sesto posto di primaria importanza.