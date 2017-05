La Fiorentina non fallisce l’appuntamento con la Lazio e sogna un posto in Europa League.

La trentaseiesima giornata apre i battenti con la vittoria della Fiorentina per 3-2 contro una rimaneggiata Lazio.

A seguito di questo successo, la Viola sale a quota cinquantanove punti, al settimo posto, in attesa di vedere cosa farà quest’oggi l’Inter con il Sassuolo. La banda guidata da Paulo Sousa inanella il secondo risultato utile consecutivo, centrando la decima vittoria, in campionato, al Franchi, mietendo una nuova vittima illustre dopo Juventus, Roma e Inter. Per i biancocelesti, invece, uno stop che arresta a quattro i risultati utili consecutivi, incappando nel quarto ko lontano dall’Olimpico. La Lazio resta inchiodata al quarto posto con settanta punti all’attivo. Nel primo tempo i pericoli maggiori portano la firma di Bernardeschi per i viola, autore di un tiro da fuori area respinto da Strakosha, mentre i capitolini si rendono temibili con Luis Alberto che sfodera una conclusione che chiama ad un intervento, tutt’altro che semplice, Tatarusanu.

Nella ripresa la gara assume dei connotati più frizzanti. Al 55’ minuto Luis Alberto serve in profondità Keita, il quale supera in velocità Astori e a tu per tu con l’estremo difensore viola non sbaglia. Per l’attaccante senegalese si tratta del quindicesimo goal in campionato, il settimo nelle ultime quattro gare disputate. Sousa corre ai ripari e al 65’ effettua una tripla sostituzione togliendo dal rettangolo di gioco Chiesa, Cristoforo ed Olivera per inserire rispettivamente Kalinic, Sanchez e Tello. La sterzata porta i suoi frutti al 67’ quando Vecino sforna dalla destra un cross per la testa di Babacar, che complice un intervento piuttosto rivedibile da parte di Strakosha, insacca la palla in rete. Decimo centro in questo torneo per la punta senegalese. I padroni di casa appaiono galvanizzati dal goal del pareggio a tal punto da porre in essere la freccia del sorpasso con Kalinic abile nel capitalizzare al meglio un tiro di Tello, murato da Strakosha, ma con la sfera che a seguire carambola sul corpo di Radu. L’attaccante croato non perdona mettendo a segno il suo quindicesimo centro in questo campionato. La banda di Sousa non si ferma ed ipoteca il successo con Kalinic, il cui tiro dall’interno dell’area, si stampa sul palo ma è goffa la respinta di Lombardi, che involontariamente spedisce la sfera aldilà della linea di porta.

I capitolini tentano di reagire, trovando la via del 3-2 definitivo, all’ 81’, con Luis Alberto che scodella, in area, un cross per Murgia, che di testa non lascia scampo a Tatarusanu. Secondo goal in questo torneo per il giovane centrocampista classe 1996, chiamato a sostituire dal primo minuto Biglia. Al triplice fischio finale, Paulo Sousa mostra, davanti i microfoni dei giornalisti, soddisfazione per il risultato conquistato. A suo avviso la squadra ha dimostrato un’apprezzabile reazione d’orgoglio al cospetto di una squadra ben organizzata e dotata di ottimi talenti. Vincere non era affatto facile e questi tre punti incamerati rappresenteranno una spinta propulsiva in vista delle ultime due giornate di campionato, quando i viola affronteranno il Napoli e il già retrocesso Pescara per tentare l’aggancio definitivo al sesto posto che vorrebbe dire accesso ai preliminari di Europa League. Il tecnico lusitano ha ammirato la giusta concentrazione da parte di tutti i suoi calciatori, dimostrando una spiccata abilità quando ha inserito contemporaneamente tre uomini, autori di un significativo cambio di passo nel match. Simone Inzaghi, invece, stavolta ha qualcosa da sottolineare in negativo ai suoi ragazzi. A suo giudizio non si è ammirata la solita Lazio famelica e aggressiva. I biancocelesti non hanno palesato il consueto mordente, lasciando a desiderare per quanto concerne il reparto arretrato.

Il turnover da lui applicato, è stato dettato dall’imminente impegno in finale di coppa Italia contro la Juventus, aggiungendo, però, che coloro che sono scesi in campo non siano affatto inferiori né tecnicamente né qualitativamente agli undici canonici. Nota stonata del pomeriggio, aldilà della sconfitta, sono gli infortuni di Lukaku e Parolo. Per quanto riguarda il laterale belga sarà impossibile vederlo all’opera mercoledì sera, mentre per Parolo si augura che possa recuperare, considerando la sua imprescindibilità nello scacchiere tattico.