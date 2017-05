Budino leggero ricco di omega 3 adatto agli intolleranti al lattosio e glutine.

Ecco una ricetta salutare che potete preparare per i vostri figli come merenda o anche per colazione. Come potete vedere è indicata per le persone intolleranti al lattosio e glutine.

E’ ricca di componenti salutari come i semi di chia, che sono ricchi di omega 3, addirittura più del salmone e quindi migliorano i livelli di colesterolo nel sangue e riducono le infiammazioni. Tra l’altro sono una fonte di amminoacidi essenziali.

Poi non meno importanti sono i semi di lino, che come i semi di chia, sono una fonte vegetale di omega 3. Sono molto importanti per la nostra dieta questi acidi grassi e spesso i vegetariani ne sono carenti… ecco però una ricetta che puo’ fare al loro caso.

Super budino sweet ‘n light omega 3 | ingredienti per 2 persone:

1 banana

200 ml latte vegetale (ho usato quello di cocco)

20 gr semi di chia

20 gr di semi di lino dorato

1 cucchiaino di miele o 2 di agave

frutta secca

8 foglie di salvia o menta

Frutta a piacere

Procedimento:

Versare il latte in una tazza grande, aggiungere il miele e mescolare fino a farlo sciogliere bene.

Unire i semi di chia, i semi di lino e mescolare.

Aggiungere la metà della frutta secca.



Dopo 1 ora mescolare di nuovo e coprire la tazza con una pellicola, quindi riporre in frigorifero per 12 ore.

Decorare con la frutta, la menta o la salvia per i più audaci e la restante frutta secca.

Gustoso, sazia ed è una fonte di proteine e omega 3.