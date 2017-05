Il flop Middle Of The Night segna il declino dei The Vamps? Ed il video non aiuta.

La cover della canzone Middle Of The Night dei The Vamps.

I The Vamps hanno pubblicato il video musicale ufficiale per il loro ultimo singolo “Middle of the Night”.

La clip è apparsa su VEVO ma non è nulla di che, stavolta i vampiri hanno deluso. Nonostante il simpatico gesto verso la comunità sorda per via dell’uso della lingua dei segni, il video musicale di “The Middle of the Night” dei Vamps è potenzialmente il peggiore e più noioso video musicale della band britannica. Riassumendo il video: è raffigurata una coppia di sordi che comunica in un ristorante e poi ci sono i The Vamps che suonano dal vivo in un locale.

Il rock EDM del singolo è sempre godibile per fortuna, però la clip ci ha veramente deluso. Quella precedente per “All Night” era carina.

Il terzo album “Night & Day” uscirà il 14 luglio ma per ora i primi due singoli hanno un po’ deluso: “Middle of the Night” non è riuscito ad arrivare nemmeno tra tra i primi 40 e All Night non è entrato tra i primi 20.

Se i risultati di vendita non saranno buoni, la band potrebbe anche decidersi di prendersi una pausa come gruppo. Se volete aiutarli a riprendersi Middle Of Night è disponibile su iTunes. Qui sotto il video musicale.