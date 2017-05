Jim Parson si è sposato dopo 14 anni di fidanzamento.

Jim Parsons e Todd Spiewak, i due si sono sposati l’altro giorno.

L’attore di The Big Bang Theory ha sposato Todd Spiewak.

Congratulazioni a Jim Parson che ha deciso finalmente di mettere l’anello al dito, con buona pace di Amy, la sua compagna nella bellissima serie tv “The Big Bang Theory”.

Sono passati più di 14 anni da quando i due si sono messi insieme, ma ora Jim Parsons ha finalmente deciso di sposare l’amore della sua vita Todd Spiewak. Una notizia che ci gratifica dopo il finale della 10° stagione di The Big Bang Theory.

Jim Parsons e Todd Spiewak hanno scelto New York e precisamente il ristorante Rainbow Room nella giornata di sabato sera (13 maggio 2017) come location per il matrimonio. Un rappresentante dell’attore ha confermato la notizie questa settimana ed i social media sono impazzati con tanti messaggi di congratulazioni a Sheldon.

Nel novembre del 2016, la stella di “The Big Bang Theory” ha dedicato a Todd un bel messaggio su Instagram per celebrare il loro anniversario.

“Ho conosciuto questo ragazzo 14 anni fa ed è stata la cosa migliore che mi sia mai successa”, ha scritto Sheldon.

È conosciuto per aver rappresentato il genio socialmente scomodo Sheldon Cooper in “The Big Bang Theory”, dove è fidanzato con Amy Farrah Fowler (interpretata da Mayim Bialik).

Se vi consiglio The Big Bang Theory? Praticamente si! E’ una serie molto divertente e soprattutto easy, la si puo’ vedere con tranquillità e senza pressione, perché ogni episodio dura 20 minuti circa. E’ molto divertente e vanta un cast formidabile.