You Look Good dei Lady Antebellum ha un 2° video musicale.

Oggi vi parliamo del video musicale di You Look Good dei Lady Antebellum. Era stata caricata una versione tre mesi fa, ma non era proprio il video ufficiale. Mentre questo lo è.

I Lady Antebellum sono un gruppo country pop USA che si è formato nel 2006. Solo da poco però stanno avendo molto successo, ed ora hanno deciso di promuovere al meglio la canzone “You Look Good”, dopo una promo che avevamo sentito a gennaio. In 11 anni di attività hanno pubblicato 6 album in studio e quello che arriverà il 9 giugno 2017 sarà il settimo in totale per la band.

You Look Good è disponibile su iTunes.

Il video musicale di “You Look Good” è molto semplice e mostra la banda mentre si esibisce in una sorta di locale che sembra più un’abitazione. L’interesse però è tutto per una mora molto carina che viene inquadrata più volte nel video, e che si relazionerà con Charles Kelley dei Lady Antebellum.