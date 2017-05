Allenatore Inter: Zhang vorrebbe Conte o Spalletti per la prossima stagione.

Situazione drammatica e probabilmente irrecuperabile in casa nerazzurra. L’Inter dopo aver perso a domicilio per 1-2 con il Sassuolo, certifica, semmai ce ne fosse stato bisogno, il gravoso stato di crisi che stiano attraversando Icardi e compagni.

I nerazzurri occupano attualmente l’ottavo posto a quota cinquantasei, scavalcati dalla Fiorentina settima e dal Milan sesto con sessanta punti all’attivo. Proprio il sesto gradino che dista quatto lunghezze rappresenta l’ultimo obiettivo da centrare per dare un senso alla stagione, ma numeri alla mano le possibilità di accedere al prossimo preliminare di Europa League sono ridotte al lumicino. Osservando il calendario, gli uomini guidati da Vecchi affronteranno la Lazio all’Olimpico ed infine l’Udinese, due sfide in cui, molto presumibilmente, non sarà sufficiente conquistare sei punti. L’Inter è reduce da sei sconfitte nelle ultime otto gare disputate, di cui quattro ko consecutivi. La vittoria latita dallo scorso 12 marzo in occasione del roboante 7-1 rifilato all’Atalanta, mentre in trasferta non conquistano l’intera posta in palio, addirittura, dal 5 marzo, in quel di Cagliari. Diciassette le reti subite in otto partite disputate, solo undici quelle messe a segno.

Uno score negativo che ha condotto, inevitabilmente, la società, ad esonerare Stefano Pioli e a concedere, nuovamente, le chiavi della squadra a Stefano Vecchi, tecnico della Primavera. Nella giornata di ieri, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intercettato dai giornalisti ha rilasciato qualche battuta sull’Inter, evidenziando la grave situazione e l’evidente crisi di gioco che stia vivendo la sua squadra del cuore. A suo giudizio è alquanto impossibile raggiungere il sesto posto e per quanto concerne l’esonero di Pioli, Moratti dichiara che fosse inevitabile prendere tale decisione da parte dei vertici nerazzurri, in quanto dopo sette gare senza ottenere una vittoria, fosse alquanto difficoltoso rinnovare la fiducia ad un allenatore, che comunque nell’arco di questi sei mesi ha dimostrato serietà al lavoro e tanta solerzia. Sul futuro dell’Inter non si sbilancia, la palla ora passa ai dirigenti Suning, al d.s. Ausilio e al nuovo responsabile dell’area tecnica Sabatini. Il primo interrogativo da sciogliere riguarda la figura del nuovo allenatore. In pole position resta Antonio Conte, fresco vincitore in Premier League con il Chelsea. All’ex tecnico juventino è stato offerto un contratto con cifre da capogiro e la possibilità di poter interferire per quanto riguarda la prossima campagna acquisti, aspetto, questo, da non sottovalutare, visto che nel club di Abramovich non abbia la stessa libertà di opinione.

A seguire perde peso la candidatura del “cholo” Simeone, che ha dichiarato dopo l’eliminazione dell’Atletico in semifinale di Champions con il Real, di voler restare ancora per un anno alla guida dei colchoneros, mentre è sempre suggestiva la pista che conduce a Spalletti. Profilo interessante quello del tecnico di Certaldo, in rottura con la Roma e perfetto conoscitore del campionato italiano. Infine non è da sottovalutare la candidatura di Pochettino, anche se la famiglia Zhang preferirebbe dare fiducia ad un tecnico che conosca le dinamiche della nostra serie A, per non ripetere l’errore effettuato a fine estate, chiamando al capezzale dell’Inter Frank De Boer.

In casa nerazzurra si volge lo sguardo già aldilà del 28 maggio, in quanto lo spettacolo di questi ultimi mesi sia fortemente sconcertante ed inspiegabile. Regna l’anarchia in campo e all’interno dello spogliatoio. Molti calciatori appaiono destinati ad abbandonare l’Inter a fine stagione, con all’orizzonte una drastica rivoluzione per tentare di far tornare il club di corso Vittorio Emanuele ai vertici del campionato, evitando di ripetere stagioni come queste, assolutamente deludenti e mortificanti.