How I Met Your Mother: la 10° stagione potrebbe arrivare, almeno secondo il boss della Fox.

La sitcom americana si è fermata nel 2014 dopo una corsa di nove stagioni su CBS.

La 20th Century Fox ha detto che rimane fiduciosa sul fatto che la sua sitcom hit How I Met Your Mother alla fine tornerà.

Prodotta da Fox per la rete degli Stati Uniti CBS, How I Met Your Mother ha funzionato per nove stagioni tra il 2005 e il 2014. Il cast dello show è stato guidato da Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Radnor e Alyson Hannigan.

“Spero che avremo la possibilità di riconsiderare questi personaggi e raccontare quelle storie se i creatori e le stelle avranno il desiderio di farlo”, ha dichiarato il 12 maggio il presidente della Fox Dana Walden secondo deadline. “È uno show grande e che continua ad essere popolare in tutto il mondo”.

A marzo, è stato riferito che una serie spin-off diHow I Met Your Mother era stata posticipata. Lo spin-off è stato guidato da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, che hanno fatto anche i produttori e scrittori di un’altra serie hit, This Is Us.

Tuttavia, Aptaker e Elizabeth Berger sono da allora promossi a showrunners di This Is Us, il che significa che lo spin-off di How I Met Your Mother è stato per il momento ritardato, secondo i rapporti.

La spin-off di Aptaker e Berger è il secondo tentativo di continuare il franchising How I Met Your Mother. Nel 2014, quando lo show originale si conclude, uno spin-off chiamato How I Met Your Dad è stato immediatamente ordinato da CBS. L’episodio pilota interpretato da Greta Gerwig è stato filmato ma mai trasmesso.

Se non avete mai visto How I Met Your Mother vi consiglio di iniziare dalla prima stagione.