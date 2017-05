Che testi si celano dietro la cover di Crying In The Club, il 1° singolo di Camila Cabello.

Camila Cabello nella cover delinea il significato di Crying In The Club?

Sapevamo che il nuovo album “e primo” di Camila Cabello sarebbe stato molto emotivo ed ora anche il titolo e la cover del primo singolo ufficiale ci danno un assaggio di quello che sentiremo in questo primo album da solista dell’ex cantante delle Fifth Harmony.

cover di Crying In The Club, singolo di debutto di Camila Cabello.

Nella cover di Crying In The Club che potete vedere qui sotto, Camila piange lacrime arancioni. La foto ricorda un po’ lo stile del film Sin City, anche se la si prediligeva il rosso.

A parte la parentesi, la cover di Crying In The Club ci mostra anche dei testi – molto piccoli – scritti sulla metà del viso della cantante. Io non riesco a leggerli, e voi ci riuscite fatecelo sapere.

Se si guarda veramente vicino alla copertina di Camila sul lato sinistro, si renderà conto che ci sono i testi di “Crying In The Club”. E se i miei occhi non mi inganni, credo di aver decifrato parte del coro:

Crying In The Club sarà un up-tempo molto deciso. E non manca molto…. perché la canzone uscirà il 19 maggio, quindi tra due giorni.