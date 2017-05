8 libri che ogni leader, uomo d’affari o persona carismatica dovrebbe leggere.

Le persone si chiedono sempre come fare più soldi in questo mondo. Soldi, soldi e ancora soldi. E’ questo il dilemma di tutti. Perché la ricchezza è simbolo di potere e benessere.

Le belle ragazze non guardano se sei bello o intelligente, ma se hai il portafoglio pieno e dall’altra parte: “non vi piacerebbe essere la leader e dimostrare che anche le donne possono dettare le regole?”

Conosco tante persone che hanno trovato l’idea giusta dopo aver letto alcuni libri che riescono a toccare i tasti giusti.

I libri più adatti a questo scopo sono le biografie di figure ispiratrici, con titoli di leadership e gli studi sui di casi di gestione. Questi testi vi daranno un’ottima conoscenza su come diventare un imprenditore di successo e che usa i suoi soldi per accendere il fuoco.

Secondo dei dati statistici tra i leader più amati ci sono Barack Obama, Elon Musk e Mark Zuckerberg.

L’impegno che ci metterai con questi classici letterari ti prometto che sarà ricompensato. Non solo ti renderà un cittadino meglio informato, ma ti insegnerà qualcosa in più sulla motivazione, perplessità, ispirazione e corruzione tra gli esseri umani.

Questo è proprio quello che devi sapere per essere un grande leader.

Qui sotto trovi 8 libri che segnano il tuo passaggio dall’essere nessuno ad un grande leader.

1. Il Gran Gatsby di F. Scott Fitzgerald

Da Gatsby possiamo imparare come la vita può essere trasformata spingendosi al di sopra della praticità quotidiana, al di sopra del desiderio di sicurezza, al di sopra della forza per il potere.

2. E poi siamo arrivati ​​alla fine di Joshua Ferris

Questo libro del 2017 racconta la storia di un’agenzia pubblicitaria offrendo intuizioni acute su come anche i collaboratori più irritanti potrebbero diventare i vostri migliori amici, e su come anche il lavoro più estenuante puo’ essere completato ad un certo livello. E’ un libro molto leggero, pieno di spunti di saggezza e leadership.

3. Lo Straniero di Albert Camus

Questo classico è meno leggero del libro precedente ma ci invita a mettere da parte piccole preoccupazioni quotidiane ed affrontare la questione più difficile per tutti: “Qual è il significato della nostra vita?”

4. Il Signore delle mosche di William Golding

Un racconto cautelativo per i leader, questo romanzo cataloga cosa succede quando un incidente aereo lascia un gruppo di ragazzi da soli su un’isola deserta. Il libro offre lezioni significative sul rapporto tra leader e seguaci e la tensione tra il lavoro di squadra e l’individualità.

5. Le cose crollano di Chinua Achebe

In un piccolo villaggio nigeriano sotto il dominio coloniale britannico, questo romanzo solleva domande su ciò che rende importante un leader e cosa succede quando le ambizioni del leader vanno in contrasto con gli interessi del gruppo.



6. Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain

Questo romanzo di avventura parla di un ragazzo che cresce imparando a capire cosa è giusto e sbagliato nella sua società. Come imprenditore, ti suggerisce di fidarti del tuo istinto prima delle opinioni di altre persone.

7. Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro

Si tratta di un romanzo sobrio su un maggiordomo britannico con un passato segreto. Uno studio utile della differenza tra Oriente e Occidente. È un’esplorazione di come i pensieri repressi riescano – dopo un po’ – ad arrivare in superficie.

8. Uno psicologo nei lager di Viktor Frankl

Uno psichiatra sopravvissuto all’Olocausto, Frankl scrive sulle sue orribili esperienze di vita vissute in un campo di concentramento e sulla sua teoria della psicologia umana, conosciuta come logoterapia. La sua storia ha ispirato leader per generazioni.