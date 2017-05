10 semplici regole per fare soldi con i social media.

Tutti vogliono fare soldi con i social media e nei nostri articoli stiamo affrontando molto questo aspetto. Ci sono persone che guadagnano 50 mila euro al giorno dopo qualche mese.

Ma quali saranno i loro trucchi? – diranno alcuni –

Beh, una volta che hai grandi offerte di contenuti, ci sono già diversi modi (confermati) per fare soldi con i social media. Ogni importante sito di social media ha in qualche modo aiutato gli utenti a trasformare il proprio hobby in un’azienda che esplode banconote a cinque zeri oppure altri hanno trasformato la propria piccola impresa in una realtà più grande.

Qui sotto ci sono 10 esempi pratici per fare soldi con i social media:

1. Creare un negozio online per Instagram.

Se disponete di elementi interessanti per gli utenti presenti su Instagram, è relativamente indolore creare un negozio collegando il vostro account al servizio inSelly. Instagram è un grande portale per l’acquisto e la vendita di beni e servizi e se seguite la nostra guida su come creare un negozio su Instagram vedrete diversi passaggi per fare ciò, altrimenti potete recarvi anche su WikiHow, che ha una grande guida che parla proprio di questo.

2. Copywriting

Twitter e Facebook possono essere due grandi mondi per mostrare le tue abilità linguistiche e grammaticali. Dimostra di essere abile nel linguaggio e catturare l’attenzione delle persone.

3. Stuzzicare i clienti con il tuo prodotto su Pinterest

Voi non immaginate il vantaggio nel far schiacciare quel tasto Pin agli altri utenti di Pinterest. Dovreste crearvi un account su Pinterest (proprio come questo) e dovreste impegnarvi a fidelizzare la v0stra comunità cercando di invogliare le altre persone ad acquistare il vostro prodotto o servizio. Le immagini o video sono un’arma importante di seduzione… sfruttatela.

4. Gestire i social media

Ci sono molte aziende che cercano qualcuno per gestire la loro presenza sui social media. Come entrare in queste realtà? Se avete una laurea in marketing siete già a buon punto ma c’è anche un altro escamotage. Se dimostrate di essere bravi ed il vostro profilo è una tendenza e riuscite a promuovere le vostre tecniche, allora potrete trovare qualcosa di interessante.

5. Bisogna essere divertenti quando si scrive

Tanti ragazzi hanno fatto molti soldi scrivendo delle cavolate sui social, riuscendo semplicemente a far ridere il pubblico. Su Twitter sfruttare quei 140 caratteri con intuizioni divertenti potrebbe guadagnare molta attenzione, ma anche su Facebook.

6. Scrittura creativa

Si perché puoi liberare la tua creatività in qualsiasi piattaforma di social media e costruire un seguito.

7. Monetizza attraverso un canale YouTube

Non solo puoi fare soldi con i social media, puoi trasformarti in un fenomeno. Basta chiedere a grandi artisti come Justin Bieber, che hanno sviluppato un grande seguito attraverso YouTube. Ma anche se riesci a creare dei semplici video divertenti, puoi intascare una grande somma dalle entrate pubblicitarie.

8. Vendi la tua arte

Tumblr e Instagram (Tumblr in particolare) sono ottimi posti per pubblicare opere d’arte originali ed ottenere molte risposte e condivisioni. Se la tua arte comincia a diventare virale, puoi trasformare tale interesse in reddito vendendo stampe ed altre merci tramite un negozio online come Etsy.

9.Editing

In particolare gli editori hanno trovato successo sui social media, poiché i servizi come Twitter e Facebook sono due social in cui la parola vale più di qualsiasi cosa.

10. Innovare

Questi sono “solo” alcuni dei modi conosciuti per fare soldi con i social media. Il campo è ancora fresco e ci sono molte altre possibilità che vi riveleremo in seguito. Ovviamente parti leggendo un ottimo libro come questo, che potrebbe esserti utile per imparare qualcosa in più riguardo ai trucchi del mondo social.