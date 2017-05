Taylor Swift ha un nuovo fidanzato per il 2017? Si parla di Joe Alwyn.

Taylor Swift al Red Carpet nei Grammy Awards 2016

Dopo la storia strana con Hiddleswift, sembra esserci un altro bel ragazzo per Taylor Swift.

A riportare la notizia è stato Metro, che ha detto che Taylor Swift si sta frequentando con l’attore britannico Joe Alwyn, un ragazzo di 26 anni ancora mammone, infatti vive con i genitori. Ora ci penserà Taylor a farlo diventare più grande?

The Sun ha inoltre detto che Swift abbia frequentato Joe per un po’ di tempo, tanto da prenotare un appartamento a Londra per stare insieme a lui.

La coppia ha agito molto nell’anonimato se i tabloid inglesi non sono riusciti ad immortalarli. I loro fotografati sono ovunque, difficile evitarli. Taylor deve aver seguito qualche corso di 007 per agire nell’ombra.

Su Metro alcuni presunti amici della coppia hanno negato che i due stanno cercando di mantenere la relazione un segreto.

Di recente abbiamo sentito anche la canzone Two Ghosts di Harry Styles, che secondo alcuni, sarebbe stata dedicata a Taylor Swift, che lo stesso Styles aveva definito “sempre gentile”, con lui in una recente intervista.