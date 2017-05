The Witcher arriva su Netflix come serie TV.

Uno sguardo a The Witcher.

Netflix sta portando alla vita la serie popolare videoludica The Witcher.

Mercoledì, la società famosa in tutto il mondo per il servizio in streaming ha detto che stava sviluppando e producendo una nuova serie tv drammatica basata sui romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.

Gli otto romanzi e le raccolte dei racconti di Sapkowski, che hanno generato un grande franchise di videogiochi, sono incentrati sui the “witchers“, cacciatori che sviluppano abilità soprannaturali in una giovane età per combattere i mostri.

“Non potremmo essere più entusiasti di portare la saga The Witcher agli utenti Netflix in tutto il mondo”, ha dichiarato Erik Barmack, vicepresidente Netflix.