Crying In the Club Video Trailer – La canzone di Camila Cabello.

cover di Crying In The Club, singolo di debutto di Camila Cabello.

Oggi su VEVO abbiamo potuto vedere un’anteprima di quello che sarà il video musicale ufficiale di Crying In the Club, il primo singolo da solista di Camila Cabello.

Una clip in bianco e nero dove – per ora – abbiamo potuto ascoltare solo lo strumentale della canzone.

Camila è avvolta dalla nebbia e viene ritratta in questa vasca da bagno oppure in abiti trasparenti mentre si divincola a terra. Non sappiamo se il video musicale ufficiale debutterà insieme al singolo, perché nel trailer viene messa la data di domani… quindi probabilmente si.

Crying In the Club sarà la prima canzone ufficiale estratta dall’album “The Hurting. The Healing. The Loving”, che uscirà quest’anno.

Beh, ora gustatevi il teaser video qui sotto e fateci sapere che ne pensate.