Frankie Grande, fratello di Ariana Grande, ha pubblicato Queen, la sua prima canzone. Guarda il video.

La bella voce è un qualcosa di famiglia allora. Che vocal che ha Frankie Grande, no?

Chi è lui? è un danzatore Americano, attore e cantante, ma per tutti è il fratellastro di Ariana Grande. Eh si, e come Ariana vuole farsi strada nel successo mediatico a suon di musica, e quella che sta promuovendo oggi, dal titolo Queen, non è affatto male.

Queen è la prima canzone di Frankie Grande, che è disponibile negli store digitali già da oggi. Si tratta di una ballata pop in cui Grande mette in evidenza le sue belle corde vocali.

Davvero simpatico il video musicale ufficiale. Dopo l’introduzione avevo pensato che l’immagine si sarebbe allargata e lui avesse iniziato a danzare. Invece no, perché delle mani hanno iniziato a truccarlo e modificare il suo look. Un video low budget ma abbastanza efficace, soprattutto per uno che ancora non ha il seguito della sorella.

