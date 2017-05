The Way I Are (Dance With Somebody) di Bebe Rexha (Audio & Dettagli).

una foto di bebe rexha

Bebe Rexha torna omaggiando Witney con The Way I Are (Dance With Somebody).

Lil Wayne è un grande produttore, ci sta lui dietro al successo di Nicki Minaj e quindi per la talentuosa Bebe Rexha questa canzone potrebbe essere una grossa opportunità… sempre che il singolo suoni per il verso giusto.

The Way I Are (Dance With Somebody) – si è questo il titolo della canzone – sarà inclusa nell’EP di Bebe intitolato “All Your Fault, Pt. II“, che dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. Quindi si tratta di un singolo che fa da conto alla rovescia all’uscita del disco.

Il titolo The Way I Are (Dance With Somebody) non vi è nuovo, vero? Beh si, e vi spiego perché. In pratica annovera un campione sonoro del grande classico di Whitney “I Wanna Dance With Somebody“.

Molte artiste hanno preso in prestito il campione per creare un loro arrangiamento, dopotutto si parla di un classico della musica.

La canzone doveva essere rilasciata il 12 maggio con un video musicale diretto da Director X. Sfortunatamente, è stata rilasciata per errore su alcune piattaforme digitali minori e quindi è emerso online. Poche ore dopo, Bebe ha confermato che il singolo sarà disponibile ufficialmente il 19 maggio. Chissà quanto si saranno arrabbiati quelli della sua etichetta per questo errore, che presumibilmente, sarà stato commesso da addetti dell’etichetta stessa.

Ascolta qui sotto The Way I Are (Dance With Somebody) di Bebe Rexha tramite Spotify: