Guarda il trailer di Young Sheldon, ecco Sheldon da bambino.

Un poster di Young Sheldon, la serie spin off che segue Sheldon Cooper da bambino.

Finalmente un trailer per l’atteso spin-off di The Big Bang Theory, che come si è più volte ripetuto in passato, seguirà il dottor Sheldon Cooper nella sua infanzia.

Young Sheldon debutterà in autunno attraverso l’emittente CBS il lunedì, ed ora abbiamo anche un primo trailer dove vediamo Iain Armitage impegnato a giocare con i treni – grande passione di Sheldon anche da adulto – prima che la mamma lo chiama per andare a mangiare.

La sinossi ufficiale riporta:

Per il giovane Sheldon Cooper (Iain Armitage), un bambino di 9 anni, non è affatto facile crescere in Texas. Essere una mente unica nella sua generazione, in grado di svolgere avanzati calcoli matematici e scientifici, non è sempre un bene in una località in cui chiesa e football hanno il sopravvento. E mentre il bambino Sheldon affronta il mondo, la sua famiglia deve trovare un modo per relazionarsi con lui.

Ritroviamo anche Jim Parson – che ha anche prodotto lo spin off – alla narrazione, ed oltre ad Armitage, fanno parte del cast anche Zoe Perry (Mary), Lance Barber (George Sr.), Raegan Revord (Missy) e Montana Jordan (Georgie Jr.).

Qui sotto il trailer di Young Sheldon: