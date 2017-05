Ecco l’unica cosa che ti aiuterà a diventare famoso sui social media.

Devi essere Social!

Se state leggendo questo articolo sicuramente avete l’ossessione – come il sottoscritto ovviamente – di guadagnare di più con i social media.

Una delle situazioni più frustanti quando si pubblica un post sui nostri profili di social media è il fatto di non sentire nulla dall’altra parte, nemmeno i grilli che cantano. Quando pubblichiamo qualcosa ed il pubblico non recepisce il nostro messaggio significa che c’è un problema di fondo.

Se avete letto questa guida => in cui spiego dei semplici trucchi per guadagnare con i social media, avrete senz’altro notato la mia fissa per la scrittura creativa.

Social Media include una parola fondamentale che ci serve per spiegare questo processo: “Sociale”. Eh si, perché il fatto di saper socializzare è la chiave per un buon successo sui social media.

Quando Facebook e Twitter sono stati introdotti, tutti rispondevano a tutto e tutti. Ora non è più così. Oggi puoi citare qualcuno in un tweet o taggare qualcuno in un post di Facebook senza ricevere un cenno di risposta.

In pochi vedono i loro fan come persone invece che semplici numeri, quindi si meravigliano quando queste interagiscono con loro.

=> Devi essere reale ed autentico, costruirti una fiducia con gli utenti e quando la gente inizia a fidarsi di te, hai maggiore influenza e loro inizieranno a diffondere i tuoi messaggi ed acquistare i tuoi prodotti <=

È importante rispondere ai tag, ai commenti, alle azioni, alle citazioni, il tutto per favorire le relazioni e persino le vendite.

Devi ricordarti che i social media sono una conversazione reale su Internet. Se qualcuna ti ha avvicinato ad una festa e si è presentata, non l’avresti ignorata, giusto? Beh sui social devi agire allo stesso modo, perché sull’altro lato dello schermo c’è una persona.

Quindi, smettila di preoccuparti del numero dei tuoi seguaci e concentrati su quello che stai facendo sulla piattaforma… devi essere social.

Ecco perché vi consiglio questo Ebook che si pone l’obiettivo di farvi…

imparare tecniche avanzate per scrivere in modo più convincente;

riuscire a farvi vendere qualsiasi cosa sui social media;

Io l’ho letto e l’ho trovato fatto veramente bene ed in più mi hanno regalato altri due ebook ed in uno si imparano tantissime tecniche di CopyWriting.

La scrittura è un arma fondamentale per saper socializzare con le persone. Potete fare un po’ di pratica su Melascrivi, dove i vostri articoli vengono addirittura pagati dalle altre persone.

