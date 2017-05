Una frase di Strip That Down fa arrabbiare le Directioner. Ma che fai Liam.

Una frase che ha fatto danno?

Nella giornata di oggi Liam Payne ha pubblicato la sua prima canzone come artista solista e questa traccia si intitola ‘Strip That Down’ – se non l’avete fatto vi invito a leggere la nostra recensione – che è un brano scritto da lui, Ed Sheeran e tanti altri artisti. questa mattina (19 maggio).

Ci sono state delle discussioni dal punto di vista del sound, alcune erano più contente di altre. C’era un fan che ha sottolineato il fatto che avere il miglior rapper [si riferisce a Quavo dei Migos] di questa era è un plus per un buon singolo.

Ma l’oggetto del dibattito scottante è un altro e si nasconde dietro il testo di Strip That Down, soprattutto un verso, che ha fatto letteralmente infuriare le fan di Liam.

Inglese: “You know I used to be in 1D, now I’m out free. People want me for one thing, that’s not me.”

Italiano: “Tu sai che sono stato negli 1D, ora sono libero. La gente mi vuole per una cosa, ma non sono io quella cosa.”

ho ascoltato #StripThatDown, non è esattamente il mio genere di canzone ma è orecchiabile e finirò comunque per canticchiarla — endless ♡ (@liamisourbatman) 19 maggio 2017

Per tutte le ragazze che ora lo stanno insultando. NON VENITE AD UN SUO FUTURO CONCERTO GRAZIE. #StripThatDown — SOY; (@perfevtdems) 19 maggio 2017

si ma bello, se metti il mio rapper preferito del momento a cantare con te ovvio che la canzone poi è una bomba. #StripThatDown @LiamPayne — brian (@Brian__Amato) 19 maggio 2017

Questo è sicuramente lo stile di Liam. Non quello dei 1D… Però la canzone non mi fa impazzire! Attendo qualcosa di migliore #StripThatDown — -Ella (@__LittleSun) 19 maggio 2017

secondo me le lyrics sui 1D sono state messe lì solo per far polemica e dare visibilità ad una canzone non eccezionale #StripThatDown — Rebecca (@LetHerTalk) 19 maggio 2017

#StripThatDown quella frase ha fatto male.. non doveva — darkness✗ (@Kissmeharderhaz) 19 maggio 2017

come rovinare una canzone in meno di due righe #StripThatDown pic.twitter.com/GCTLNyE4zc — sarettaaaa_ (@queen_18saretta) 19 maggio 2017

LA CANZONE É FIGHISSIMA

Ma ci sono rinasta male per questo pezzo.. #StripThatDown pic.twitter.com/WW6NH5sDSf — HARRYISMYSMILE. (@harrysdimples1x) 19 maggio 2017

#STRIPTHATDOWN davvero tanto disappunto,la canzone è un po’ così… poteva fare molto meglio. — Rose (@Rose_Visci) 19 maggio 2017

La pagina italiana di Liam Payne ha voluto fare chiarezza ed ha spiegato cosa intendeva Liam con quel verso.

#StripThatDown ~ Liam spiega il significato della frase sui 1D di Strip That Down pic.twitter.com/octEvHG4km — Liam Payne Italia (@LJPayneItalia) 19 maggio 2017

C’è da dire che forse Liam si riferiva veramente al senso di prigionia e poca libertà che avevano [La Band] quando erano sotto contratto come One Direction. Ma è grazie a quel periodo che ora è conosciuto, ha un nome ed una fan base che gli supporta i singoli, anche se non sono eccelsi.