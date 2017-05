Ascolta I Have Questions di Camila Cabello dentro il video di Crying In The Club.

Camila Cabello nel video di Crying In The Club, il suo singolo di debutto da solista.

Altroché One Direction, è Camila Cabello la vera star come solista.

Che bella trovata Camila. Non avevo mai visto un’anteprima così corposa di una canzone dentro un video musicale, ma c’è sempre una prima volta.

Si perché guardando il video di Crying in the Club, il singolo di debutto di Camila Cabello – se non avete letto la mia recensione fatelo subito – si nota che all’inizio non si sente l’audio di Crying in the Club, ma di un’altra canzone inclusa nell’album di debutto di Camila. Questa traccia è “I Have Questions“, e che traccia tra l’altro, mi ha praticamente sedotto con lo stile e sound.

Se alcuni si erano lamentati del fatto che Crying in the Club fosse troppo Sia – si perché il pezzo l’ha scritto anche lei – e poco Camila Cabello con I Have Questions questi dovranno ricredersi, perché l’ex Fifth Harmony ci mostra il suo vero sound, il suo vero ego, ed è… grandioso! La versione completa del singolo uscirà questa domenica ed io già non vedo l’ora di ascoltarla tutta. Voi no? Cioè sono passato dall’ascoltare il banale debutto di Liam Payne a quello grandioso di Camila Cabello e devo dire che è riuscita a migliorarmi (musicalmente parlando) la giornata.

Parlando del video musicale – che avevamo mezzo intravisto in anteprima – possiamo dire che Camila Cabello si mostra in pose sensuali che si alternano in sfondi a colori e bianco e nero nella parte di I Have Questions e poi aggiunge l’ambientazione della discoteca – oltre alle altre – nella parte dedicata a Crying in The Club. Un bel video per un debutto di Camila.

L’album d’esordio di Camila “The Hurting, The Healing, The Loving” uscirà a settembre e senza dubbio sarà grandioso. Trovi già su iTunes la prima canzone Crying in The Club.