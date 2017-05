Madison Beer ci va duro con l’ex nella canzone Dead. Ascoltala qui.

Madison Beer ha pubblicato una nuova canzone estratta dal suo album di debutto. Questa nuova traccia si intitola Dead e la trovi su iTunes cliccando qui.

“Dici che non puoi vivere senza di me, quindi perché non sei ancora morto?,” canta Madison Beer nel suo nuovo singolo Dead.

Non vorrei essere nei panni dell’ex di Madison, l’odio che prova per lui è davvero enorme. Chissà cosa avrà fatto a questa bellissima ragazza. Quella è una domanda che si fanno molte ragazze che hanno ricevuto un cuore spezzato dal proprio partner.

La melodia pop è molto carina e si respira questo tocco personale durante l’esecuzione della canzone, con la voce di Beer che tende ad ansimare volutamente in qualche circostanza.

“Mi sono divertita molto a creare ‘Dead’ perché sembra un singolo divertente e fresco, ma ha anche un significato: è una situazione in cui io e tante altre ci siamo trovate, quando ti senti ignorata e non più amata in una relazione. Senti sempre le stesse parole vuote come ‘Non posso vivere senza di te’, e ti fanno impazzire dentro. Così ho voluto creare Dead per essere più forte anche se in questo momento non credo molto nella speranza ma spero che i miei fan possano amare questa canzone,” dice Madison a Billboard.