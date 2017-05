Robie C porta in radio Summer Breeze, l’Italo Dance ha un erede?

A tutta dance con Summer Breeze?

Robie C torna dal 12 Maggio 2017 con un nuovo singolo tutto da ballare. L’artista durante lo scorso inverno ha infatti prodotto, presso gli studi di “rc-music records”, il nuovo brano “Summer Breeze” pensato per la prossima stagione estiva.

Reduce dal grande successo del singolo “Libera” che ha ottenuto un notevole consenso in Italia, Spagna e America Latina, piazzandosi ripetutamente nelle rispettive classifiche AirPlay, Robie C ha deciso di lavorare su una nuova produzione che si preannuncia un nuovo successo estivo. “Summer Breeze” è disponibile dal 12 maggio insieme ad un videoclip pubblicato su VEVO.

L’artista che tra l’altro ha collaborato già con vari artisti di fama,come Spagna, Marie Claire D’Ubaldo ò Viola Valentino prima di affaggiarsi con il suo nuovo Image é nome Robie C. cantava sotto il nome d’arte Robb Cole.

Robie C. non é solo un cantante ma anche cantautore. Per questa cosa deve ringraziare tantissimo Theo Spagna, che tra l’altro ha collaborato con lui per un suo brano.

“E’ stato lui che mi ha dato la spinta dicendomi: ‘appena hai il testo e la melodia mandami tutto e vediamo’ e da li non sapendo di avere veramente questa dota mi sono messo a scrivere ciò che mi aveva chiesto, c’ho messo tantissimo e non è stato facile trovare il coraggio per inviare il materiale musicale. Alla fine ho trovato le forze, ho mandato il tutto e ne sono fiero, perché da lì non ho più smesso di scrivere canzoni,” dice Robie C. riguardo a questa esperienza.

Dopo l’ultimo singolo dal tema straziante Libera, che raccontava di come fosse stato difficile per l’artista perdere due persone care, è arrivato Summer Breeze, che al contrario di Libera, è un brano molto allegro che annuncia la stagione preferita dell’anno: “l’estate”.

Il video musicale per Summer Breeze e stato girato in Svizzera sotto il supporto dell’etichetta rc-music records. Puoi vedere il video qui sotto il video.