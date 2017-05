Shakira – Nada (Audio & Testo della canzone che anticipa El Dorado).

Shakira mostra il suo profilo nel video per Chantaje

Nuova canzone per Shaki.

Shakira ha pubblicato un singolo che fa da conto alla rovescia al suo nuovo album in studio “El Dorado”, che uscirà tra nove giorni, il 28 maggio 2017 su Sony Music Entertainment. Puoi già fare il pre-order di El Dorado su iTunes ed ottenere le tracce finora uscite.

Il disco puramente pop spagnolo include una traccia, la numero 2° dell’album, che vi facciamo sentire oggi.

Questa nuova canzone che anticipa l’uscita di El Dorado si intitola “Nada”, ed è un’altra dolce ballata – più calma – della durata di tre minuti e dieci secondi. Si tratta del follow-up di Me Enamore, la canzone che Shakira ha dedicato al suo fidanzato Piqué, e che appare nel video musicale con la stessa Shaki.

Qui sotto trovate l’audio ufficiale ed il testo di Nada.

Shakira – Nada (Testo):

Voy caminando sobre un mar de hojas secas

Vuelan los ángeles sobre Berlín

Van entonando junto a mí un aleluya

Mientras la lluvia cae dentro de mí

Extraño tu voz

Estoy en tierra de nadie

Me falta hasta el aire

De espaldas al sol

Pasa otro día sin tí

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Na ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

Na-a-a-da

No, no, no, no

Nadie adivina que depara el destino

Nuestro camino aún esta a medio hacer

Tiro mi bolso Chanel del varrio chino

Al suelo mojado y me lanzo a correr

Extraño tu voz

Me hace falta tocarte

Olerte, mirarte…

De espaldas al sol

Acaba otro dia sin ti…

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Ah ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Ah ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

Na-a-a-da

No, no, no, no