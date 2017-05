Chievo Roma | Maggio 2017: analisi e probabili formazioni.

La Roma affronta il Chievo con l’obiettivo di blindare il secondo posto.

Si apre, quest’oggi, il trentasettesimo turno di serie A. Alle ore 18 la Roma sarà impegnata sul campo del Bentegodi di Verona al cospetto del Chievo. I giallorossi, attualmente secondi con ottantuno punti all’attivo, vorranno conquistare l’intera posta in palio per rispedire al mittente un’eventuale avanzata da parte del Napoli al fine di assicurarsi la prossima partecipazione diretta in Champions League. I capitolini sono reduci da due vittorie altisonanti rimediate contro Milan e Juventus e il ruolino di marcia stagionale lontano dall’Olimpico parla di undici trionfi, due pareggi e soli cinque sconfitte. Il Chievo, invece, è tredicesimo a quota quarantatre. I clivensi provengono da tre risultati utili consecutivi, frutto di una vittoria e due pareggi. In casa, però, i gialloblù non ottengono i tre punti dallo scorso 12 marzo, in occasione del roboante 4-0 rifilato all’Empoli.

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso, Luciano Spalletti, ha dichiarato che la gara contro il Chievo sia di fondamentale importanza. Vincere non sarà facile in quanto i veneti siano una compagine ben collaudata, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Per il tecnico di Certaldo sarà imprescindibile dare seguito agli ultimi risultati convincenti per mettere nel mirino il secondo posto che spalancherebbe le porte per la prossima Champions League, competizione, a suo avviso, di pregevole qualità. Per quanto concerne il discorso scudetto, l’allenatore toscano ribadisce che sarà la Juventus a vincerlo in quanto abbia dimostrato, in questa stagione, di meritare il titolo di campione d’Italia.

Sulla Roma, invece, afferma che l’annata può considerarsi entusiasmante e rappresenti un ottimo trampolino di lancio in vista della prossima, anche se contro il Chievo, onde evitare battute d’arresto clamorose, bisognerà avere in mente la doppia sfida con il Porto, avvenuta ad agosto in occasione del play off di Champions, per evitare di ritrovarsi nuovamente dinnanzi a tali bivi insidiosi. Parlando di Totti, Spalletti è consapevole delle critiche che gli sono piovute addosso, ma l’allenatore giallorosso, ribadisce, che il suo ruolo è quello di gestire Francesco nelle vesti di calciatore e non di curare la sua storia personale, indubbiamente eccelsa. Anche contro il Chievo e poi con il Genoa non è da escludere un impiego del capitano solo per pochi minuti, in quanto la priorità sia la squadra e la conquista del secondo posto. In merito al suo futuro sulla panchina della Roma, il tecnico di Certaldo non svela le carte, posticipando il tutto al termine del campionato. Spalletti è conscio che la società capitolina abbia già incontrato altri tecnici con i quali discutere per un eventuale ingaggio.

L’allenatore toscano non si meraviglia di ciò, ritenendo assolutamente legittimo che lo staff dirigenziale agisca per progettare il futuro della Roma, partendo proprio dalla guida tecnica. In merito alle probabili formazioni che scenderanno in campo, Maran, intenzionato a congedarsi positivamente davanti il proprio pubblico, pare intenzionato a proporre il “4-3-1-2” con Sorrentino in porta, Cacciatore e Gobbi esterni di difesa, centralmente agiranno Cesar e Gamberini. A metà campo spazio al trio Castro, Radovanovic, Bastien, mentre Birsa opererà sulla trequarti, pronto ad innescare il tandem d’attacco formato da Pellissier e Inglese. Spalletti potrebbe rispondere con il “4-2-3-1” affidandosi a Szczesny tra i pali, Manolas e Fazio centrali difensivi, lungo le corsie esterne fiducia a Rudiger ed Emerson.

La mediana sarà presidiata da De Rossi e Strootman, con quest’ultimo pronto al rientro dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Salah, Nainggolan ed El Shaarawy occuperanno la trequarti, con il compito di supportare la punta centrale Dzeko. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Antonio Damato della sezione di Barletta. Fari puntati sul Bentegodi. La Roma avrà il primo match-point a disposizione per tentare di blindare il secondo posto, al fine di raggiungere un traguardo ambizioso che premierebbe quanto di buono, la “Lupa”, abbia dimostrato in questo campionato.