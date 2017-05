Curiosità e formazioni di Napoli Fiorentina, match del 20 maggio 2017.

La Roma chiama, il Napoli risponde. Contro la Fiorentina vietato sbagliare

Si accende il duello per il secondo posto. La qualificazione diretta alla prossima edizione di Champions League fa gola con Roma e Napoli che daranno vita ad uno scontro a distanza in questi ultimi centottanta minuti di campionato. Questa sera, alle ore 20.45, nell’anticipo serale della trentasettesima giornata i partenopei affronteranno la Fiorentina.

Gli azzurri sono terzi in classifica a quota ottanta, ad un solo punto di distanza dai giallorossi secondi. La banda di Sarri è reduce da dieci risultati utili consecutivi e tra le mura amiche non perde dallo scorso 25 febbraio, in occasione dello 0-2 subito dall’Atalanta. I numeri dei partenopei sono alquanto esaltanti: è la compagine ad aver perso il minor numero di partite, ovvero quattro, e con ottantasei reti messe a segno rappresenta il miglior attacco della serie A.

La Viola giunge al San Paolo settima in classifica con cinquantanove punti all’attivo. La distanza che separa la Fiorentina dal Milan sesto è di una sola lunghezza e i toscani vorranno giocarsi tutte le chance a disposizione, in questi centottanta minuti, per tentare di agguantare l’ultimo gradino utile per disputare il preliminare di Europa League.

Gli uomini guidati da Paulo Sousa sono reduci da due risultati utili consecutivi, con la vittoria in trasferta che latita dallo scorso 19 marzo, quando Kalinic firmò il successo allo “Scida” di Crotone. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, Maurizio Sarri ha espresso parole positive nei confronti della sua squadra.

A suo giudizio il Napoli stia conducendo una stagione davvero memorabile, inanellando una serie di record incredibili. Innanzitutto gli azzurri annoverano il miglior attacco in questa serie A con ottantasei reti siglate, centosette se sommiamo anche i goal messi a segno in Champions League e coppa Italia. Il Napoli è la compagine ad aver perso il minor numero di partite, ossia quattro e con quarantasei centri lontano dal San Paolo, i partenopei hanno eguagliato il record detenuto dalla Juventus sin dalla stagione 1949/1950.

Inoltre, gli azzurri, non sono mai andati oltre gli ottantadue punti in campionato e il Napoli di Sarri è vicino dal superare questo traguardo, distante solo tre lunghezze. Numeri alla mano siamo al cospetto di una squadra superlativa, in grado di duellare con le prime della classe. Sarri ribadisce che conquistare il secondo posto sarebbe un ottimo trampolino di lancio per la prossima stagione, ma anche nel caso non dovesse accadere ciò, bisognerà ripartire con entusiasmo e grinta per affrontare al meglio il preliminare di agosto, storicamente step piuttosto ostico per le squadre italiane.

In merito alla Fiorentina, il tecnico toscano dichiara che sia una compagine che riesca puntualmente a mettere in difficoltà gli azzurri, in quanto siano abili nel far abbassare le percentuali di possesso palla da parte di Hamsik e compagni. Dal versante viola, Paulo Sousa è ben consapevole dell’avversario che si troverà ad affrontare, motivato nel superare la Roma nella corsa al secondo posto. Anche i viola, però,non giungeranno sotto l’ombra del Vesuvio per fare una passeggiata.

I toscani lotteranno per tentare di agganciare il sesto gradino, che significherebbe accesso al preliminare di Europa League. L’allenatore portoghese incita i suoi uomini a non risparmiarsi in queste ultime due giornate, proseguendo nel fare quanto di buono palesato nel match precedente contro la Lazio. Parlando dei singoli, Sousa elogia Saponara, a suo giudizio calciatore taciturno ma estremamente dotato tecnicamente. Anche Ilicic rappresenta un fondamentale valore aggiunto per i viola, senza dimenticare Kalinic, che con i suoi quindici centri in campionato ha dimostrato di essere infallibile sotto porta.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Sarri si affiderà al collaudato “4-3-3” con Reina tra i pali, Hysaj e Ghoulam esterni di difesa. Centralmente agirà la coppia Albiol-Koulbaly. A metà campo Zielinski giocherà dal primo minuto al posto di Allan acciaccato, oltre a Jorginho ed Hamsik. In avanti confermato il tridente ,cosiddetto leggero, composto da Insigne, Mertens e Callejon.

Paulo Sousa risponderà con il “3-4-2-1” con Tatarusanu in porta, linea di difesa tre formata da Salcedo, Rodriguez e Tomovic. Sulla mediana fiducia a Vecino e Badelj, mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Olivera. Sulla trequarti Bernardeschi e Cristoforo avranno il compito di innescare la punta centrale Kalinic. L’arbitro designato per dirigere la sfida del San Paolo è il signor Nicola Rizzoli della sezione di Bologna.

Si prevedono 50.000 spettatori nell’impianto di Fuorigrotta, cinquantamila anime pronte a sostenere i colori azzurri verso una missione chiamata secondo posto. Molto dipenderà anche da ciò che quest’oggi riuscirà a fare la Roma nella trasferta di Verona contro il Chievo, ma i partenopei avranno l’obbligo di conquistare tre punti contro una Fiorentina a caccia del sesto posto, al fine di rendere magnifica una stagione fino ad ora estremamente entusiasmante.