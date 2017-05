King Arthur – Il potere della spada | Recensione & Voto per il film di Guy Ritchie.

King Arthur – Il potere della spada King Arthur – Il potere della spada Titolo: King Arthur – Il potere della spada

Regista: Guy Ritchie Cast: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Annabelle Wallis, Katie McGrath, David Beckham, Freddie Fox. Anno: 2017 Genere: Avventura Durata: 126 minuti

Il Verdetto su King Arthur - Il Potere della Spada Voto 5.5 5.5 Sottotono! Mi piacciono i film di Re Artù e sono un fan di Excalibur del 1981, ma questo King Arthur – Il potere della spada mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Se consideriamo gli effetti speciali ok, sono belli, ma non possiamo dire che un film è fatto bene solo perché ha degli effetti fighi. La storia è ridicola e la recitazione anche peggio. Poi non capisco perché mettere David Beckham nel film. Ok è un amico di Ritchie ma si vede lontano un miglio che ne sa di recitazione quanto ne so io di découpage. La critica non è stata tenera con lui, ma la colpa non è la sua, ma di Ritchie che lo ha messo all'interno di una pellicola che non rende molto bene. A chi potrebbe piacere? Ai fan di Ritchie probabilmente... ma anche loro dovrebbero ammettere che si tratta di uno dei film più brutti del regista.

Recensione dettagliata di King Arthur – Il potere della spada:

Vi dico la verità, il mio primo pensiero prima di vedere King Arthur – Il potere della spada è stato: “È improbabile che Guy Ritchie potrebbe fare un film noioso, anche se lo volesse.” Devo ammettere che mi sono sbagliato, perché questo romanzo offre pochi momenti di divertimento, nonostante i tanti temi profondi che ci sono lungo il percorso. Il problema più grande di King Arthur è che mette maggiormente l’accento sul tentativo di essere un film di supereroi piuttosto che un racconto della mitologica Camelot.

Siamo nella Gran Bretagna post-romana, ed il re Uther (Eric Bana) è stato ucciso da suo fratello Vortigern (Jude Law), che ha fatto un accordo con la magia nera. Ma Vortigern è infastidito dal fatto che il figlio piccolo di Uther, Arthur, in qualche modo è riuscito a fuggire e pensa che un giorno tornerà per estrarre la spada Excalibur dalla roccia e reclamare il suo trono legittimo. Nel frattempo a Londinium, Arthur (Charlie Hunnam) non ha idea di chi sia veramente. Allevato in un bordello e addestrato come un combattente, ha un bel giro in città. Quindi la scoperta della sua identità si rivela uno shock per lui. Viene subito distratto da un mago (Astrid Berges-Frisbey) e da alcuni ribelli (Djimon Hounsou e Aiden Gillen) che lo aiutano a tracciare la via per recuperare la sua corona.

King Arthur – Il potere della spada è essenzialmente una caccia, quella di Vortigern e del suo capitano (Peter Ferdinando) che perseguono Arthur e la sua crescente banda di ribelli. Che tutto porterà ad un confronto in battaglia tra le due fazioni non è una sorpresa. Ritchie è un po’ disordinato nel montaggio, le immagini chiave non hanno slancio o contesto, quindi sappiamo cosa sta succedendo, ma non siamo in grado di capire le sequenze che intende creare il regista. Fortunatamente il dialogo ha un atteggiamento scherzoso e crea una piccola vita tra i personaggi.

Hunnam è l’eroe carismatico col fisico imponente – pensate che ha fatto 1000 flessioni al giorno per preparasi al film – con un senso dell’umorismo frastagliato e spesso riluttante. Come Arthur combatte con la realizzazione di essere un re anziché un monello di strada. Il cast intorno a lui non funziona molto bene e solo Law ha la possibilità di rubargli la scena come il villano criminale con un’anima torturata. Ritchie assembla lo script esplorando l’identità del potere, ma King Arthur – Il potere della spada non funziona benissimo, e forse sarebbe stato più adatto per un serie televisiva piuttosto che un film. Con i risultati pessimi raggiunti al botteghino, difficilmente ci sarà un sequel.

