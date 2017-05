La Roma vince al Bentegodi. Con il Chievo termina 3-5 per i giallorossi.

Prestazione autorevole da parte della banda di Luciano Spalletti.

La Roma supera,nell’anticipo pomeridiano della trentasettesima giornata di serie A, il Chievo per 3-5, consolidando ulteriormente il secondo posto in classifica, issandosi a quota ottantaquattro, portandosi a più uno dal Napoli terzo e addirittura ad una sola lunghezza dalla Juventus capolista, ma impegnata oggi pomeriggio nel match scudetto contro il Crotone. Dzeko e compagni inanellano il terzo risultato utile consecutivo, ottenendo il dodicesimo successo in questo campionato lontano dall’Olimpico. Stando così la situazione, nell’ultima giornata sarà fondamentale conquistare l’intera posta in palio con il Genoa, per blindare definitivamente la seconda piazza che permetterebbe ai capitolini di accedere direttamente alla prossima edizione di Champions League.

Il Chievo, senza più motivazioni di classifica, resta inchiodato al tredicesimo gradino a quota quarantatre, incappando nell’ottava sconfitta interna. I gialloblù si congedano, per quest’annata, dal Bentegodi con un ko, considerando che l’ultima vittoria casalinga risalga addirittura al 12 marzo scorso, in occasione del roboante 4-0 rifilato all’Empoli. Nonostante il clima da ultimo giorno di scuola con i vari familiari dei calciatori del Chievo presenti sul terreno di gioco, prima del fischio d’inizio, in occasione della consueta foto di fine stagione, a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, al 15’, con Depaoli che effettua un cross indirizzato a centro area per Inglese, il quale vince il contrasto aereo con Manolas, la palla giunge dalle parti di Castro che in semirovesciata supera Szczesny.

Quinto goal in questo campionato per il centrocampista argentino, alla sua seconda stagione con la maglia dei veneti. I giallorossi non restano a guardare e al 28’ agguantano il pari: il rilancio da fondo campo di Sorrentino viene intercettato di testa da Fazio, il quale innesca El Shaarawy che supera Gamberini, elude con un dribbling l’uscita disperata dell’estremo difensore gialloblù, per poi depositare la palla in rete. I clivensi, però, non appaiano affatto domi e pescano la rete del provvisorio 2-1, al 37’, con Inglese abile a capitalizzare di testa un cross dalla sinistra di Birsa. I giallorossi comprendono che il pomeriggio di Verona non sia affatto facile. Una trasferta apparentemente banale rischia di tramutarsi in un pericoloso ostacolo verso la rincorsa al secondo posto ed è così che al 42’ Salah ristabilisce nuovamente le distanze. Strootman appoggia in avanti per l’attaccante esterno egiziano che dal versante destro dell’area, lascia partire una conclusione indirizzata sul secondo palo, che complice la leggera deviazione di Gobbi, inganna Sorrentino. Nella ripresa le maggiori motivazioni degli ospiti vengono fuori e per il Chievo è assolutamente complicato arginare la furia dei capitolini.

Al 58’Strootman serve in profondità El Shaarawy, il quale scatta sul filo del fuorigioco e giunto a tu per tu con Sorrentino lo supera con un tiro angolato. Doppietta per il “faraone” che sale a quota otto nella speciale classifica cannonieri. La squadra di Spalletti a questo punto prende il largo e al 76’Dzeko appoggia per Salah, che da limite dell’area, lascia partire un fendente imparabile per Sorrentino. Due a quattro a favore dei giallorossi grazie al quindicesimo centro in questo campionato da parte del numero undici romanista. Il sipario sul match cala all’ 83’ quando Nainggolan appoggia in verticale per Dzeko, il quale esplode un bolide dalla distanza che trafigge il portiere gialloblù. Ventottesimo goal in questo campionato per l’attaccante bosniaco, sempre più leader nella speciale classifica cannonieri. A chiudere la girandola dei goal, ci pensa all’ 86’ Inglese, abile a ribadire in rete, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, una spizzata di testa a centro area di Pellissier. Rete ,però, viziata dalla posizione di offside da parte dell’attaccante dei veneti autore del decimo centro in questo torneo.

Al triplice fischio finale, Spalletti commenta positivamente la prestazione dei suoi uomini. A suo avviso espugnare il Bentegodi non fosse affatto facile, in quanto il Chievo giochi a memoria e con un’ottima organizzazione di gioco ben collaudata. Per il tecnico di Certaldo questi tre punti sono di vitale importanza per la corsa al secondo posto, anche se bisognerà mostrare la stessa attenzione e la medesima fame di vittoria anche nell’ultimo turno casalingo con il Genoa, per conquistare l’accesso diretto alla prossima edizione di Champions League. L’allenatore toscano si complimenta con tutta la squadra, protagonista di un’annata assolutamente positiva.

A suo avviso toccare quota ottantaquattro sia già un bottino ragguardevole, sottolineando che giungere secondi in uno dei campionati più prestigiosi in ambito europeo, non sia così scontato, basti pensare che in Inghilterra, ad esempio, le due squadre di Manchester, ossia lo United e il City non possano annoverare lo stesso risultato. Per quanto riguarda un possibile discorso scudetto al fotofinish, Spalletti non crede affatto che la Juventus non riesca ad ottenere tre punti nell’arco delle ultime due giornate di campionato, aggiungendo che in base a quanto visto in questa stagione, con la Vecchia Signora trionfatrice in coppa Italia e finalista in Champions League, la conquista dello scudetto sia meritato da parte dei bianconeri, guidati da un tecnico molto preparato qual è Massimiliano Allegri.

Infine, per quanto concerne il suo futuro, il tecnico di Certaldo non si esprime, rinviando qualsiasi tipo di ufficializzazione dopo il 28 maggio. Rolando Maran, invece, commenta questa sconfitta sottolineando le differenti motivazioni presenti in campo. I gialloblù nel primo tempo hanno tenuto testa agli avversari, facendoli soffrire in più occasioni, mentre nella ripresa arginare una Roma famelica, con l’obiettivo di agguantare il secondo posto, sia stato alquanto impossibile.