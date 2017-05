Come sfruttare i propri hobby per fare soldi? Ecco la risposta.

Quando siete indicisi sul lavoro che vorreste fare nella vostra vita chiedete qualche consiglio, giusto? Molte risposte che riceverete saranno simili a: “Fai ciò che ti rende felice” oppure “Fai quello che ti piace”.

Da lì parte la situazione scoraggio con riflessioni del tipo: “Magari, sarebbe bello. Ma come guadagno facendo quello che mi piace?”.

Cerca di capire quali sono le tue reali potenzialità e poi trova il coraggio per metterle in moto.

Uno studio condotto di recente ha rilevato che le persone che si sono impegnate “dal punto di vista lavorativo” in attività di svago sono state per il 34% meno stressate e per il 18% meno tristi.

Fare un lavoro che ci piace = Felicità = Salute

Quali dei tuoi hobby potrebbero realmente tradursi in guadagni che ti consentirebbero di vivere bene? Potresti rimanere sorpreso quando leggerai questa lista che ti ho preparato qui sotto.

Ecco 8 modi per trasformare un hobby in un reddito a sei cifre:

1. Vendi la tua merce su Amazon

Siti come Threadless e Zazzle hanno reso semplice il lavoro di progettazione delle magliette per venderle poi al pubblico online. Ma non tutte le piattaforme soddisfano la domanda dei venditori che cercano acquirenti desiderosi di acquistare la propria merce. Amazon è uno dei più migliori siti per poter vendere la propria merce.

Conosco tante persone che hanno guadagno tantissimi soldi vendendo magliette su Merch By Amazon. Ci sono diversi tutorial su YouTube per imparare ad usare il programma e credetemi quando vi dico che in poco tempo potreste guadagnare cifre a sei zeri.

2. Fattore Influencer

Non è esattamente facile lanciare una presenza online e trasformarla in un reddito a sei cifre, ma può essere fatto, e non c’è bisogno di studiare per farlo. Gli influencer di oggi non stanno solo vendendo lo spazio pubblicitario sul proprio profilo ed utilizzando Google AdSense. Gli influencer con tanto seguito guadagnano su tutto, dai premi sulle campagne messe su Twitter ai messaggi pubblicitari sui loro siti web.

Inizia a far crescere i tuoi seguaci concentrandoti su un’area che conosci meglio. Ti consiglio tre guide che ho creato e che ti potrebbero aiutare a crescere su Instagram:

3. Investire in immobili

I vostri nonni non vi hanno mai detto che il mattone è l’investimento più sicuro? A me tantissime volte. Ma con il problema mutui ed i prezzi alti la situazione non è semplice. Ecco perché in tanti stanno usando il metodo Crowdsourcing, che ha cambiato notevolmente ed in senso positivo l’industria immobiliare.

Siti come Realty Mogul permettono agli investitori qualificati di iniziare con soli 5. 000 dollari un’attività immobiliare. In Italia invece abbiamo la società Crowdre che opera più o meno allo stesso modo.

Cercate le offerte immobiliari in aree che hanno un interesse a lungo termine, sia che siano rivolte al lavoro di ufficio, stoccaggio o all’industria alberghiera.

4. Vendere le vostre foto

Conosco molte persone che hanno guadagnato molti soldi sfruttando le abilità di fotografia.

La vendita di fotografie può comprendere diverse aree: dai matrimoni ai paesaggi passando per i bambini.

Dovresti iniziare con un area che conosci bene per poi farti strada.

5. Condividi la tua voce

Sapete meglio di me che gli artisti con una bella voce fanno soldi a palate. Ma non è obbligatorio entrare nel mercato discografico per ottenere introiti con la propria voce. Molte persone hanno trasformato la loro voce in un reddito a sei cifre vendendo micro-servizi su Fiverr. In questa piattaforma puoi prestare la tua voce per spot pubblicitari, messaggi vocali, traduzioni e narrazioni di video su YouTube.

Chiunque può iscriversi su Fiverr ed iniziare a vendere, ma ci vuole un po’ di tempo e pratica quindi vi consiglio di vedere qualche tutorial in modo da sfruttare al meglio questo potente servizio.

6. Creare un Bed & Breakfast Amatoriale

Puoi affittare tutti gli spazi a te disponbili per pernottare che non siano la tua stanza, teoricamente pure quella, ma sarebbe meglio di no. Tantissimi usano Airbnb per trasformare le proprie case in vere galline dalle uova d’oro.

Dopo che affitti un appartamento per un tot di tempo puoi utilizzare i proventi per affittare un nuovo locale e raddoppiare così i tuoi introiti. Gli affittuari di Airbnb dicono che le foto fenomenali ed il grande servizio al cliente sono due fondamentali che ti aiuteranno ad essere un imprenditore immobiliare di successo.

7. Scrivere come libero professionista

Ti sto scrivendo tutte pratiche di cui conosco le potenzialità e una di queste è la scrittura come libero professionista. Puoi arrotondare vendendo le tue abilità nei siti di freelance che cercano i ghost writers oppure puoi sfruttare le tue capacità concentrandoti sui mercati lucrativi. Un buon metodo sarebbe quello di sviluppare un blog con contenuti fatti bene ed ottenere un buon seguito. Successivamente dovresti fidelizzare i clienti tramite l’email marketing e poi vendere i tuoi corsi che aiutano le persone a fare soldi come copy writers.

Il settore dell’apprendimento del content maketing è in forte crescita e questi contenuti sono spesso virali sul web. Tra i trend troviamo anche la scrittura aziendale, quella in ambito salutare e poi anche quella tecnica.

8. Organizza dei Fitness Bootcamps

Lavorare nello sport è uno dei sogni di molti persone. Puoi guadagnare davvero tantissimi soldi iniziando a lavorare come personal trainer. Il trucco è quello di concentrarti sul marketing, creando un connubio tra trainer ed imprenditore.

Lavorare con pochi clienti in palestra è un metodo lento per fare soldi come personal trainer ed il successo richiede parecchi anni e non sempre paga. Per guadagnare col fitness dovresti organizzare dei bootcamps, uno speciale allenamento della durata di 6 settimane massimo, che garantisce ottimi risultati per novizi ed esperti. Ci si allena all’aperto, quindi non devi sostenere molti costi, e puoi fidelizzare al meglio i tuoi clienti e sponsorizzare i tuoi eventi di allenamento sul web e nelle aziende.

Come vedi ci sono diversi modi con cui puoi sfruttare i tuoi hobby per guadagnare parecchi soldi. Se uno dei tuoi interessi è scritto qui sopra potresti già iniziare a darti da fare. Se hai gradito l’articolo ti invito a condividerlo e fammi sapere se l’hai trovato interessante.

