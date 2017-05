Katy Perry canta Bon Appetit e Swish Swish in live al SNL.

Katy Perry ha cantato ‘Bon Appetit’ al SNL con i Migos ed in più ha regalato una performance anche per il suo ultimo lavoro ‘Swish Swish’.

Katy Perry era l’ospite del ‘Saturday Night Live‘ ed ha cantato un paio di canzoni, con la collaborazione della rap band del momento, i Migos.

Lo show SNL è stato presentato dal grande Dwayne ‘The Rock’ Johnson che ha annunciato l’esibizione di Katy Perry.

Nello spettacolo in live, Katy ha cercato di riprodurre una coreografia fedele al video di Bon Appetit – guardalo qui – cantando metà della canzone sdraiata su un piatto circondata da frutta, ballerini e dai Migos. Vi piace il nuovo look di Katy o la preferivate con i capelli lunghi? Nel secondo video in cui canta Swish Swish sembra vestita da carcerata o da commessa di Foot Locker. Nell’esibizione non è presente Nicki Minaj come nel brano originale. Quale tra le due esibizioni dal vivo preferite? Io voto per Bon Appetit.

Yeah… Bon Appetit Baby!

Recentemente, Perry ha detto che Swish Swish non è una canzone rivolta a Taylor Swift. Discutendo riguardo alla traccia con Jimmy Fallon, a Perry è stato chiesto se la traccia è rivolta a “chi tutti conosciamo”.

Perry dice: “Penso che sia un grande inno per le persone che ogni volta provano a criticarti,” ha risposto la pop star. Ha poi aggiunto. “È come una liberazione a 360 gradi”.

È stato recentemente confermato che “Witness” sarà rilasciato il 9 giugno 2017.