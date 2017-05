Il Napoli chiude al San Paolo con un 4-1 ai danni della Fiorentina.

Il Napoli si congeda dal San Paolo in maniera pirotecnica: 4-1 ai danni della Fiorentina

Prosegue imperterrito il duello a distanza tra Roma e Napoli per la conquista del secondo posto. A novanta minuti dal termine del campionato, la classifica recita: giallorossi secondi a quota ottantaquattro, segue il Napoli, terzo, con ottantatre punti all’attivo. Nell’ultima giornata la banda di Spalletti affronterà, all’Olimpico, il Genoa, mentre i partenopei se la vedranno in trasferta, a Marassi, con la Sampdoria.

Per gli uomini di Sarri sarà vietato sbagliare per continuare a nutrire la speranza, di un clamoroso sorpasso, proprio all’ultima curva. I numeri del Napoli sono sensazionali: superato il record di punti in serie A stabilito nella passata stagione a quota ottantadue, miglior attacco del torneo con novanta reti all’attivo, centosette se contiamo anche i goal siglati in coppa Italia e Champions League. Minor numero di sconfitte in campionato, quattro, ed infine undicesimo risultato utile consecutivo. La Fiorentina, invece, abbandona quasi definitivamente la speranza di agguantare il sesto posto che le permetterebbe di accedere al preliminare di Europa League. I toscani restano inchiodati al settimo gradino a quota cinquantanove, centrando la nona sconfitta lontano dal Franchi. A passare in vantaggio è il Napoli, all’ 8’ minuto con Koulibaly, abile nel ribadire in rete una corta respinta di Tatarusanu, su colpo di testa, a centro area, di Hamsik. Per il difensore senegalese si tratta del secondo goal in questo campionato.

I padroni di casa appaiono assatanati e flirtano con il raddoppio in un paio d’occasioni con Mertens, il quale prima supera in dribbling Tatarusanu, ma nel momento di concludere in porta, spedisce la palla sull’esterno della rete e a seguire esplode un bolide dalla distanza che si stampa sul palo. Preludio al bis degli azzurri che avviene al 36’ con Jorginho che appoggia in avanti per Callejon, il quale serve Mertens che apre sulla sinistra per Insigne, con quest’ultimo che entra in area e supera con un tiro angolato, sul primo palo, l’estremo difensore viola. Stagione d’oro per lo “scugnizzo” napoletano che sigla il suo diciassettesimo centro in questo campionato. Nella ripresa i padroni di casa appaiono ancor più galvanizzati e pescano il tris al 57’ con Mertens che approfitta di un pallone vagante tra Gonzalo Rodriguez e Tatarusanu, mostrando uno spiccato tempismo nel ribadire in rete. I viola si risvegliano dal torpore e al 60’ accorciano le distanze con Ilicic abile nel capitalizzare al meglio un assist proveniente dalla corsia di sinistra da parte di Tello.

Rete numero cinque, in questo torneo, per il trequartista bosniaco. La banda di Sarri non si disunisce ed anzi spinge ancor di più il piede sull’acceleratore, siglando il definitivo 4-1, al 64’, con Mertens perfetto nell’insaccare in rete dopo una respinta di Tatarusanu su tiro di Insigne. Doppietta per il folletto belga che sale a quota ventisette nella speciale classifica cannonieri. Al temine del match Maurizio Sarri elogia i suoi uomini. Il tecnico toscano snocciola i numeri della sua squadra, protagonista di un’annata indubbiamente straordinaria. Il cammino in campionato è stato esaltante, fatta eccezione di qualche battuta d’arresto avvenuta nel mese di ottobre. Nelle coppe, Sarri sottolinea, di aver affrontato in Champions il Real Madrid e in coppa Italia la Juventus, entrambe finaliste nella massima competizione europea, evento più unico che raro.

Per quanto riguarda la corsa al secondo posto, l’allenatore azzurro incita i suoi uomini a dare il massimo nella prossima trasferta di Genova con la Samp, e solo dopo si tireranno le somme. In caso di preliminare, bisognerà farsi trovare pronti sin da agosto, in quanto questo step, per le squadre italiane, sia stato storicamente indigesto. Paulo Sousa, invece, ai saluti con la Fiorentina, riconosce il gap con il Napoli. I partenopei hanno mostrato tutt’altro piglio e mordente mettendo alle corde i toscani. A questo punto sarà importante vincere nell’ultima giornata con il Pescara , anche se le possibilità di agguantare il sesto posto siano oramai ridotte al lumicino. Il tecnico portoghese non svela quale sarà la sua prossima destinazione, anche se di certo vi è che la sua liaison in riva all’Arno sia giunta inevitabilmente al capolinea.