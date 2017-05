Alexia rilascia Beata gioventù per i suoi 50 anni (Video Musicale & Dettagli)

Alexia ha pubblicato un nuovo singolo: Beata gioventù.

Se amate – come noi – i classici anni 90′ dovreste tenere sempre in considerazione le canzoni rilasciate dagli artisti che hanno contribuito a determinare in positivo un’epoca musicale. Alexia è una di quelle.

Non ci crederete ma ha pubblicato questo singolo “Beata Gioventù” per festeggiare i suoi 50 anni, e se li porta benissimo. La gioventù dirà: “ci metterei la firma per arrivare come Alexia a 50 anni”.

“Beata gioventù, l’estate dentro gli occhi ed il fuoco nelle vene, Beata Gioventù che tutto il mondo è tuo e niente ti appartiene,” canta Alexia nel suo nuovo singolo un po’ nostalgico.

Se notate l’intro di “Beata gioventù” con quell’effetto ansimato ricorda un po’ gli effetti della dance anni 90′. Il resto però è un pezzo pop molto estivo – anche nel video musicale – molto carino che potrebbe fare bene anche in radio con la giusta promozione.

Qui sotto la clip diretta da Jacopo Pietrucci e Alessandro Soragna.