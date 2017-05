Massa Magra e Massa Grassa

Quando si parla di allenamento e dieta, si sottolinea sempre di come questi due mezzi possano andare ad incidere sulla percentuale di massa magra e di massa grassa di un individuo, il cui obiettivo potrebbe essere il miglioramento della tonicità muscolare o il dimagrimento.

Parlando di massa magra e di massa grassa, siamo sicuri di sapere davvero cosa sono? Vediamo assieme le differenze sostanziali. è la parte dell’organismo che esclude il grasso, e viene espressa in percentuale quando si fa riferimento al peso corporeo dell’organismo.La massa magra è: massa proteica, glicogeno, acqua, minerali e grasso primario. Parlando in termini di percentuale, la massa magra è costituita per: il 40-70% di acqua, la percentuale è strettamente legata all’età e al sesso; il 50% da muscoli, il 20% dalle ossa.Escludendo da essa il grasso primario, si parla di, che in linea generale rappresenta il 3% del peso corporeo nell’uomo e il 12% del peso corporeo nella donna, valori al di sotto di questi stanno ad indicare un cattivo stato di salute. Ilè fondamentale per il buon stato di salute di ogni individuo, per questo non deve mai essere attaccato da regimi dietetici. Esso protegge gli organi interni, è presente nel Sistema Nervoso Centrale, nel midollo osseo, nei reni, nella milza, nelle ghiandole mammarie, e nelle membrane cellulari.

FM (Fat Mass) o Massa Grassa è la parte del peso corporeo costituita dall’organo adiposo, comprende il tessuto adiposo bianco e il tessuto adiposo bruno, i trigliceridi intramuscolari, e il grasso essenziale. La massa grassa è rappresentata sostanzialmente dalla quantità di lipociti e dalla loro capacità di riempimento, legata a fattori genetici e ormonali, ma soprattutto dalla tipologia di alimentazione, ipo- o iper – calorica.

La misurazione della percentuale della massa magra e della massa grassa è importante per capire il grado di sovrappeso o sottopeso di un soggetto. Il peso corporeo, misurato con l’ausilio di una bilancia, non è un parametro sufficiente per capire la situazione fisica di un individuo, in quanto non tiene conto, ad esempio, del peso della muscolatura, delle ossa e della percentuale di acqua.

La tecnica migliore, non invasiva, rapida, affidabile e ripetibile, in grado di misurare in termini quantitativi e qualitativi la composizione corporea, il grado di idratazione e lo stato nutrizionale di una persona è la Bioimpedenziometria o BIA. La BIA è una tecnica indolore, che un medico sportivo può eseguire pre e durante una fase di allenamento e dieta mirati, su individui sani e di età compresa tra i 2 e gli 85 anni. L’analisi dura pochissimi minuti e si effettua applicando 4 elettrodi cutanei: una coppia sul dorso della mano e una coppia sul dorso del piede sul soggetto disteso in posizione supina. I tessuti biologici si comportano come conduttori, semiconduttori e isolanti: l’osso e il grasso sono isolanti, le soluzioni elettrolitiche intra ed extra cellulari dei tessuti magri sono conduttori. Attraverso gli elettrodi, viene iniettato nel corpo un impulso di corrente pari a 400 mA. La misurazione della resistenza e della reattanza che incontra la corrente che attraversa il corpo, consente di valutare lo stato di idratazione e di nutrizione del soggetto.

Solo attraverso questo esame, è possibile studiare in modo approfondito e corretto lo stato fisico e di salute di un individuo, e sui parametri riscontrati, creare un piano di allenamento e un piano nutrizionale che siano davvero in grado di andare ad incidere positivamente sull’individuo.

Ho voluto creare un articolo un pochino tecnico, ma sintetico e fruibile a tutti, perchè mi piacerebbe farvi andare oltre alla mera informazione sempliciotta che certi siti, amici, istruttori o professionisti vari vi forniscono.

Se siete davvero propensi a rivoluzionare il vostro aspetto fisico, prima di tutto cercate di fissarvi un obiettivo realistico e personale, poi affidatevi a professionisti, come il medico sportivo o nutrizionale per l’esame della BIA; un nutrizionista per imparare a mangiare e a capire come e perchè si deve mangiare per sentirsi bene, in forma ed energetici; un personal trainer per creare un piano di allenamento mirato sui dati che avrete raccolto (BIA e piano alimentare).

Chiara R.