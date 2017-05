“I Have Questions” o “Crying In The Club”? Quale tra le due nuove canzoni di Camila Cabello è la più bella?

Come da pronostico, la versione completa di “I Have Questions” della cantante Camila Cabello è stata rilasciata nella notte di domenica.

La canzone “I Have Questions” non era proprio una sorpresa per noi, visto che avevamo già sentito una corposa anteprima nella prima parte del video musicale per il primo singolo da solista di Camila: “Crying In The Club“.

Beh, ora però abbiamo una versione completa di questa bellissima ballata emotiva dal titolo “I Have Questions” e siamo molto felici perché secondo noi quest’ultima traccia è molto superiore a Crying in The Club. Camila avrebbe dovuto concedere più spazio ad una delle due forse, chissà su quale deciderà di puntare di più. Noi la scelta l’abbiamo fatta e vi diciamo il perché:

Crying in the Club è una bella canzone e molto orecchiabile ma la firma dell’ex Fifth Harmony si sente meno. In I Have Questions traspare lo stile e la personalità di Camila, quindi rispecchia di più la sua mentalità.

Ora l’album di debutto di Camila: “The Hurting, The Healing, The Loving” ci ha già dato due canzoni e siamo contenti di entrambe. Il disco uscirà a settembre, quindi Camila ci regalerà altre emozioni durante l’estate.

Puoi ascoltare I Have Questions di Camila Cabello qui sotto tramite Apple Music e Spotify.