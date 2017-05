Ariana Grande torna in USA dopo l’attacco a Manchester. Ecco il nome dell’attentatore.

Ariana Grande è tornato alla sua città natale in Florida, Stati Uniti, dopo l’attacco terroristico devastante di ieri sera (22 maggio) durante il suo concerto a Manchester.

Secondo una relazione di People, Ariana Grande è stata fotografata mentre stava arrivando in un aeroporto a Boca Raton, Florida, mentre ha salutato i membri della famiglia che la stavano aspettando.

Gli show previsti alla O2 Arena non sono stati cancellati ufficialmente. La cantante ha ancora due spettacoli in programma alla O2 Arena di Londra questa settimana, ma non esiste alcuna conferma ufficiale se le date sono state cancellate o meno. Per ora non è stato comunicato nulla, quindi possiamo dire che le date non sono state cancellate. Molto probabilmente Ariana ha deciso di trascorrere qualche giorno con i suoi cari dopo i brutti momenti in quel di Manchester.

Ariana aveva appena finito di esibirsi all’Arena di Manchester la notte scorsa, quando un’esplosione ha devastato i pressi della stazione ferroviaria adiacente.

Ventidue persone, tra cui alcuni bambini, sono stati confermati morti dopo l’attacco, ed oltre 50 sono stati feriti.

La polizia di Manchester ha anche identificato il sospetto terrorista, un 22 enne di nome Salman Abedi.

Grande – distrutta emotivamente quando ha saputo dell’attacco – ha affrontato l’incidente su Twitter, scrivendo: