Ellie Goulding in lutto nel video di First Time, la collaborazione con Kygo.

Video tosto come script ma fatto bene… vi piace?

Ecco finalmente il video musicale di “First Time”, collaborazione tra Kygo ed Ellie Goulding. La canzone non stava andando molto bene nelle vendite, non come la collaborazione EDM “Outside” tra Ellie e Calvin Harris. Questo video abbastanza carino serve proprio per rivitalizzare un brano fuori dalla top 100 delle classifiche di vendita.

“First Time” è un nuovo singolo ufficiale estratto dal nuovo LP di Kygo, in uscita nei prossimi mesi.

Il video musicale diretto da Mathew Cullen mostra Ellie Goulding in lutto ed un bambino che attraversa una vita dura a causa del suo super potere, che gli permette di controllare il fuoco. La cosa probabile è che questo potere gli sia rivoltato contro. In pratica Ellie piange suo fratello da grande… lei era l’unica a conoscere il potere del fratello, che però si sentiva solo e perduto.

Chissà se attraverso questo video il singolo riuscirà a recuperare terreno nelle classifiche.