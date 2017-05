Fifth Harmony: il 2 giugno 2017 la nuova canzone.

Normani Kordei ha rivelato involontariamente in un’intervista per “Dancing With The Stars” che il nuovo singolo delle Fifth Harmony verrà rilasciato il 2 giugno 2017.

Fino ad ora sapevamo solo che le Fifth Harmony avrebbero cantato in diretta su “Good Morning America” ​​il 2 giugno (venerdì prossimo), ed i loro fan non erano sicuri se il quartetto avrebbe eseguito delle vecchie canzoni o avrebbe annunciato qualche nuova canzone. Ma ora il mistero è stato svelato!

Il nuovo singolo del gruppo uscirà venerdì prossimo e sarà sicuramente la canzone di punta che le Fifth Harmony canteranno in live al “Good Morning America”. Il 31 dicembre uscirà anche una collaborazione con l’ex Harmony, Camila Cabello, e potrebbe essere un problema non da poco. Potrebbe in qualche modo contrastare la promozione del primo singolo ufficiale delle Fifth in quattro.

Normani non ha rivelato il titolo o altri dettagli, tipo chi ha prodotto la canzone, ma ha detto che le ragazze hanno provato una coreografia molto “hot” per questa traccia! Sicuramente il video musicale conterrà qualche sorpresa significativa.

Il terzo album in studio delle Fifth Harmony, il primo senza Camila Cabello, uscirà nel 2017.