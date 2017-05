Hailee Steinfeld è bella in tutte le forme nel video di Most Girls.

Hailee Steinfeld pubblica il video di Most Girls.

“La maggior parte delle ragazze” è la traduzione del titolo della nuova canzone della pop star Hailee Steinfeld, che oggi ha pubblicato il video musicale carino per un singolo che non suona al top. Video top ma singolo così così.

Hailee Steinfeld ha pubblicato il video musicale di “Most Girls” questo martedì mattina su VEVO e la clip mostra la cantante di 20 anni in diversi aspetti… ma è figa in tutti quanti. Quanto è bella cavolo, sia in tenuta sportiva che in quella da nerd… per la foto abbiamo scelto la versione più street.

L’album in studio di Hailee uscirà molto presto e questo video [che potete vedere qui sotto] è una bella anteprima. La canzone senza il video non mi diceva nulla, ma con la clip l’ho rivalutata. Bel lavoro Hailee.