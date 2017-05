Lana Del Rey e The Weeknd nella scritta di Hollywood nel video di Lust For Life.

The Weeknd uomo fortunato!

Il video musicale di “Lust for Life” è stato pubblicato in anticipo per via della condivisione del progetto di Lana da parte di alcuni cinesi. In Cina le informazioni arrivano prima ed allora lo staff di Lana Del Rey ha preso la decisione di pubblicare in anticipo il video musicale ufficiale per Lust For Life, la collaborazione con The Weeknd.

Il regista è Rich Lee e la clip – molto bella – durerà sui 5 minuti circa. Il filtro vintage nei video con Lana è sempre bello da vedere. Il film si apre con Lana del Rey mentre si esibisce in una semplice coreografia per poi salire in una scalinata. All’estremità di questa ci sarà The Weeknd ed i due si troveranno nella scritta di Hollywood, sul monte Lee. Da lì Lana percorrerà tutta la scritta sino alla fine, per poi scivolare in un bellissimo prato verde, dove sarà abbracciata dal cantante canadese. Beato The Weeknd, Lana è magica e sarà sicuramente orgoglioso di questo video musicale.

E’ sicuramente uno dei video più romantici e carini del 2017. Il filtro VHS nei video di Lana funziona sempre ed il montaggio è fatto davvero bene. Beh, gustatevelo qui sotto.