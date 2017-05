Lily Allen regalerà canzoni inedite a chi voterà l’8 giugno 2017. Non male come propaganda Lily!

Lily Allen ha annunciato delle demo inedite ai fan.

La cantante di 32 anni ha iniziato una campagna all’inizio di questa settimana chiedendo ai fan di votare alle elezioni britanniche del 2017 ed ha promesso di inviare pezzi di musica “inediti” a coloro che effettivamente si registreranno per votare.

Nella giornata di lunedì (22.05.17), l’ hitmaker ha filmato delle clip per Instagram Stories mentre girava in città diceno: “ho trovato una vecchia demo di 3 anni fa.”

Lily vuole sensibilizzare il pubblico per l’assemblea elettorale che si terrà l’8 giugno, ed ha inviato un tweet ai suoi 5.97 milioni di seguaci affermando di aver trovato una penna USB contenente le vecchie demo ed ha promesso di inviare un messaggio a coloro che mostreranno la loro registrazione.

Just discovered a USB full of quite good demos . Winning . Register to vote and I’ll send you them *screenshot* and @ me. I’ll follow and dm

— Lily (@lilyallen) 22 maggio 2017