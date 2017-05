Manchester: un terrorista uccide 22 persone nel concerto di Ariana Grande. Forse Trump non fa male a fermare il terrorismo.

Ariana Grande è distrutta dopo l’attacco terroristico avvenuto nel suo concerto che ha fatto 22 vittime tra i suoi fan a Manchester.

Ormai non c’è più limite alla violenza umana.

Un attacco terroristico è avvenuto ieri sera (22 maggio) nel concerto di Ariana Grande, in una tappa del “Dangerous Woman World Tour” a Manchester, in Inghilterra. Purtroppo 22 fan della cantante americana, compresi bambini, sono morti in seguito all’attacco killer.

La polizia ha confermato che 22 persone sono state uccise – tra cui alcuni bambini – e 59 sono rimaste ferite dopo un’esplosione presso la Manchester Arena alla fine del concerto di Ariana Grande.

La polizia di Manchester ha dichiarato che l’autore dell’attentato è un uomo che ha agito da solo, morto sulla scena dopo aver detonato il dispositivo esplosivo improvvisato.

Gli investigatori cercano di stabilire se l’attentatore fosse parte di una rete più ampia.

L’esplosione è avvenuta all’esterno dell’arena, poco dopo le 22.30 (orario locale), diversi minuti dopo la fine del concerto.

The moment of the explosion at the arena tonight. This is so scary. pic.twitter.com/9JWlVRYsGW — Music News & Facts (@Musicnews_feed) 23 maggio 2017

L’aggressore ha aspettato la fine del concerto per detonare la sua bomba. Nuovi rapporti indicano che il dispositivo era nascosto in uno zainetto che l’uomo indossava.

Ariana Grande è al sicuro ma è spaventata e distrutta.

Ha postato il seguente tweet dopo aver saputo dell’attacco terroristico:

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 maggio 2017

Secondo i rapporti, il “Dangerous Woman World Tour” è attualmente SOSPESO. Una fonte dice che il tour riprenderà quando Ariana Grande si sentirà emotivamente pronta. Ma niente è confermato per ora.

Purtroppo è un fatto devastante e forse Trump ha fatto bene a vietare l’accesso sul suolo americano a certe persone. Forse ora anche molti artisti cambieranno idea da questo punto di vista.