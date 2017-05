Fergie annuncia una nuova canzone per l’estate 2017 con una foto hot.

🎬🎬 Un post condiviso da Fergie (@fergie) in data: 23 Mag 2017 alle ore 23:09 PDT

Fergie ha girato un nuovo video musicale. La pop star 42enne ex Black Eyed Peas ha parlato la scorsa notte di un nuovo video musicale su Instagram.

Nelle immagini che ha condiviso, possiamo vedere la cantante indossare un vestito attillato nero che ben si abbina ai suoi capelli rosso fuoco.

Il video musicale sarà per un nuovo singolo del suo prossimo e secondo album da solista “Double Dutchess”. L’album doveva uscire a gennaio (Fergie l’aveva promesso), ma poi è stato ritardato ad una data ancora da decidere, forse per via dello scarso successo dell’ultimo singolo.

Ora siamo ad un bivio per Fergie, perché il prossimo singolo dovrà a tutti costi andare meglio, altrimenti l’intero album potrebbe essere compromesso. E’ probabile che il team di Fergie abbia rivisitato qualcosa per far si che il prossimo lavoro possa essere apprezzato di più dai fan.