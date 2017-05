L’italiana Rose Villain pubblica Geisha, la sua nuova canzone. Guarda il video.

Rose Villain ha pubblicato il video di Geisha.

Lei è una cantante italiana/americana che di nome fa Rosa Luini, ma è ormai conosciuta nella musica col nome d’arte Rose Villain, ha sede a Milano e New York ed ora vuole farsi strada nel mondo della musica. Il suo nuovo singolo è un brano dal titolo “Geisha“, e se guardiamo wikipedia per il significato scopriremo che il termine corrisponde ad una tradizionale artista ed intrattenitrice giapponese, le cui abilità includono varie arti, quali la musica, il canto e la danza.

Per quanto riguarda il sound di Geisha siamo di fronte ad un pezzo pop con infusioni elettroniche, diciamo che mi piace per alcuni versi mentre per altri no… ma considerando che si tratta di un’artista emergente il risultato mi sembra buono.

Il video musicale diretto da Mirko De Angelis dovrebbe essere ambientato ad Olbia, in Sardegna. Quelle dune mi ricordano alcune località sarde e nei credits si ringraziano alcuni Hotel della città. Simpatica la clip dove Rose viene descritta come una ragazza molto trasgressiva, dove addirittura divorerà lo squalo gigante che nuota in piscina. Beh, guardatevi il film sotto e fateci sapere se vi piace questa canzone. Per noi è promossa.