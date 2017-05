Con la morte nel cuore il Manchester United conquista l’Europa League

Di Pogba e Mkhitaryan i gol della vittoria. Ma con la testa ancora all’attentato di lunedì

È il Manchester United a trionfare nella quarantaseiesima edizione di quella che era la Coppa Uefa, oggi Europa League, dopo aver superato nella “Friends Arena” di Stoccolma, l’Ajax per 0-2 grazie alle reti di Pogba e Mkhitaryan.

I Red Devils sollevano al cielo questo prestigioso ed ambito trofeo in una delle settimane più buie e tristi nella storia di Manchester. Lunedì sera il violento attacco terroristico avvenuto nella città inglese durante il concerto della pop-star Ariana Grande ha causato la morte di molti adolescenti innocenti e incolpevoli di assistere ad un evento attesissimo in cui si esibiva la loro cantante preferita.

Con la morte nel cuore l’intero staff tecnico e i calciatori dello United si sono avvicinati alla finale di Europa League con atteggiamento mesto e riflessivo. La consueta conferenza stampa della vigilia che avrebbe dovuto tenere Mourinho è stata annullata, così come è stato cancellato il cerimoniale in musica che avrebbe dovuto accompagnare le due squadre prima del fischio d’inizio.

Pogba e compagni sono scesi in campo con il lutto al braccio in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti del proprio popolo colpito al cuore dalla mano atroce del terrorismo islamico.

La cronaca

Dopo aver osservato un commosso minuto di raccoglimento, ha il via la gara. La prima occasione del match è per gli inglesi con Pogba che effettua un tiro dalla distanza che mette i brividi a Onana. L’Ajax risponde con una conclusione, all’interno dell’area, di Traore, intercettata da Romero. Al 18’ minuto si spezza l’equilibrio del match: Fellaini appoggia per Pogba, il quale lascia partire un bolide da fuori area, deviato da Sanchez, che si infila dietro le spalle dell’estremo difensore dei lancieri. Nono goal ,in questa stagione, per l’ex centrocampista juventino che dà il “la” all’esplosione di gioia nella porzione di stadio occupata dai supporters dello United. A seguire è il turno di Valencia nel creare un grattacapo dalle parti di Onana, attraverso un fendente dalla destra, ma in questo caso è abile il portiere degli olandesi a chiudere perfettamente lo specchio della porta. Ad inizio ripresa la banda di Mourinho infrange qualsiasi sogno di rimonta per i lancieri: al 48’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, svetta in area Smalling che serve un assist per Mkhitaryan , il quale in acrobazia non lascia scampo ad Onana. Raddoppio del Manchester United e la conquista dell’Europa League appare ipotecata. L’Ajax prova a non arrendersi, suonando la sveglia con Sanchez, il cui tiro dalla distanza termina abbondantemente alto sopra la traversa. Troppo poco per impensierire la banda di Mourinho alquanto determinata e concentrata.

Al triplice fischio finale decretato dall’arbitro sloveno Skomina, parte la festa dei Red Devils, con tutta la rosa sul terreno di gioco della “Friends Arena” di Stoccoloma, compreso l’infortunato Ibrahimovic, tra i protagonisti maggiori in questa cavalcata europea.

Per Mourinho si tratta della seconda Europa League conquistata nella sua carriera e con questo trionfo il Manchester United approda di diritto alla prossima edizione di Champions League oltre che a prenotare un posto per la finale di Supercoppa Europea che si disputerà a Skopje dove affronterà la vincente della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. La compagine inglese è apparsa più matura rispetto ai giovani lancieri dell’Ajax, quest’ultimi sovrastati dal punto di vista del gioco e della tattica. Pogba e compagni hanno donato la netta sensazione di essere pronti per disputare una finale del genere, palesando una compattezza ed una caparbietà di gran lunga maggiore rispetto agli olandesi.

La finale è apparsa fin da subito a senso unico, con lo United che ha rischiato poco o nulla nell’arco dei novanta minuti, evidenziando una marcata superiorità ed organizzazione in tutti i reparti.

Da sottolineare i complimenti giunti via twitter, da parte degli acerrimi rivali del Manchester City che con l’hastag #ACITYUNITED hanno voluto manifestare un segnale di vicinanza, in nome di una città che ha subito un grave lutto nella serata di lunedì 22 maggio. I lancieri guidati da Peter Bosz ,dopo lunghi anni d’attesa, sono riusciti nell’impresa di approdare nuovamente in una finale in campo internazionale, con la consapevolezza di annoverare una rosa molto giovane, la cui età media si attesti sui ventidue anni, su cui costruire le basi per il futuro e poco importa se a Stoccolma i Red Devils abbiano avuto la meglio, in quanto proseguendo lungo questo trend, di sicuro il club di Amsterdam potrà tornare a vivere i fasti gloriosi di un’epoca passata.