La Juventus torna ad allenarsi con in mente l’obiettivo Cardiff

L’ossessione della coppa che manca da 20 anni. Tutti concentrati a Vinovo

Dopo le due giornate di riposo concesse dal tecnico Massimiliano Allegri a tutta la squadra, a seguito della conquista della coppa Italia e dello scudetto, nel tardo pomeriggio di ieri, presso il centro sportivo di Vinovo, Higuain e compagni sono tornati al lavoro per iniziare a preparare al meglio la finale di Champions League, in programma sabato 3 giugno a Cardiff, contro il Real Madrid.

Clima piuttosto caldo in Piemonte, con Allegri che ha optato di far allenare i suoi uomini intorno alle 17:30. Nel calendario della Vecchia Signora, prima dell’importantissima e prestigiosissima finale del “Millennium Stadium” ,vi sarà l’ultima giornata di campionato da disputare, con i bianconeri impegnati alle 18 di sabato 27 maggio al Dall’Ara di Bologna.

In occasione della sfida valevole per la trentottesima giornata di A, l’allenatore livornese potrebbe tenere a riposo molti big che poi affronteranno i galacticos, partendo proprio da Buffon che potrebbe lasciare posto a Neto, così come non è da escludere la seconda panchina consecutiva, dopo quella con il Crotone, di Chiellini.

Dani Alves ,squalificato, non farà parte certamente del match, così come non verrà rischiato Khedira, in piena fase di recupero dopo l’infortunio muscolare subito nella gara di ritorno della semifinale di Champions contro il Monaco.

Dalla panchina potrebbe partire anche Dybala che potrebbe far spazio al giovane promettente Kean.

Tutto ciò per evitare infortuni dell’ultim’ora e tenere la squadra pronta e combattiva in vista del duello sensazionale al cospetto dei blancos guidati da Zinédine Zidane.

Per quanto concerne, invece, l’undici che dovrebbe opporsi a CR7 e compagni, Allegri dovrebbe affidarsi al collaudato “4-2-3-1” con Buffon in porta, Barzagli esterno destro, Alex Sandro sul versante opposto. Centralmente agiranno Chiellini e Bonucci. Sulla mediana spazio a Pjanic e Khedira, mentre sulla trequarti Mandzukic, Dybala e Dani Alves saranno a supporto della punta centrale Higuain.

Dopo l’ultimo step in campionato contro il Bologna, i bianconeri torneranno ad allenarsi a Vinovo sino alla giornata di giovedì 1 giugno. Sarà lì che nascerà la Juventus anti-Real, in cui verranno studiate ed applicate tutte le mosse per fronteggiare i campioni d’Europa in carica.

La Juventus partirà per la volta di Cardiff nella mattinata di venerdì 2 giugno, per poi effettuare il solito walk around all’interno dell’avveniristico “Millennium Stadium” e a seguire, intorno alle 17:45, come da protocollo Uefa, vi sarà la conferenza stampa della vigilia del tecnico Allegri in compagni di uno o due elementi della squadra. L’unica notte che trascorreranno in Galles sarà quella tra venerdì 2 e sabato 3, sperando che nella giornata successiva, quella di domenica 4 giugno, possa esplodere la festa per le strade di Torino con il passaggio del pullman scoperto bianconero con la coppa dalle grandi orecchie tra le mani, trofeo inseguito dal club di corso Galileo Ferraris da ben ventuno anni.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Damiano Tommasi, nelle vesti di presidente dell’AIC (associazione italiana calciatori) ha donato un premio a Gonzalo Higuain, essendo stato capocannoniere nella passata stagione con trentasei centri messi a segno con la maglia del Napoli.

C’è la giusta concentrazione nel quartier generale della Vecchia Signora, il trend intrapreso è quello vincente, resta un ultimo gradino da affrontare, di sicuro il più arduo e significativo, ma di certo quello decisivo per spalancare le porte del paradiso calcistico internazionale.