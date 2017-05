Little Mix: la canzone per l’estate 2017 è Power ft. Stormzy. Scoprila qui.

La girl band Little Mix nella cover del loro quarto album Glory Days

Le Little Mix pubblicano il nuovo singolo Power ft Stormzy.

Il nuovo singolo ufficiale estratto dall’album Glory Days è Power, la collaborazione con Stormzy. E’ il follow-up di “No More Sad Songs” ed include un bel ritornello pop elettronico.

Chissà come sarà il video musicale di questa canzone. Nella cover si vede il quartetto delle Mix disegnate in stile anime con la scritta Power in giallo. Mi sarebbe piaciuto vedere un video in stile eroine per questo singolo. A voi non sarebbe piaciuto? Purtroppo non sarà così, perché dalle prime anteprime le cantanti vengono fotografate in stile sexy ma in abiti normali.

Power nella sua versione ufficiale è stato rilasciato il 26 maggio 2017.